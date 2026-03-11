În același top al vedetelor extrem de bogate se află și Delia Matache . Artista este cunoscută și din postura de jurat în emisiuni de divertisment. Averea sa este estimată între 15 și 18 milioane de euro, dacă este luat în calcul întregul portofoliu financiar al familiei. O parte importantă din această avere a fost consolidată și prin investițiile făcute de soțul ei, Răzvan Munteanu . Acesta a deținut mai multe cluburi în Centrul Vechi al Capitalei și a investit masiv în piața criptomonedelor și în diverse startup-uri, diversificând astfel sursele de venit ale familiei. În plus, cei doi au făcut și . În anul 2020 au achiziționat un penthouse de lux, evaluat la aproximativ trei milioane de euro.

Cine completează topul celor mai bogate vedete din țară

În spatele marilor hituri și al aparițiilor spectaculoase se află cariere construite în ani de muncă și . Andra este unul dintre cele mai bune exemple. Artista se află în atenția publicului de peste două decenii și a reușit să rămână constant în topul preferințelor publicului. De-a lungul timpului, a colaborat și a interacționat cu artiști cunoscuți la nivel internațional, precum David Bisbal și Enrique Iglesias. Pe lângă succesul din muzică, Andra are numeroase contracte de imagine cu branduri importante din România. Averea sa este estimată la aproximativ 10 milioane de euro. Împreună cu soțul ei, , artista deține și o firmă profitabilă care le aduce anual câștiguri de peste două milioane de lei.

Un alt nume important din acest top este Smiley. Artistul se bucură de succes de mulți ani și nu s-a limitat doar la cariera de interpret. El deține o casă de producție muzicală prin care a lansat și promovat numeroși artiști din România. Veniturile sale provin din producție muzicală, drepturi de autor, apariții TV bine plătite, dar și din turneele și concertele sale. Averea sa este estimată între 8 și 10 milioane de euro.

În același top se află și Ștefan Bănică Jr., un artist care preferă discreția atunci când vine vorba despre viața personală, dar care are o carieră extrem de stabilă. De-a lungul anilor, spectacolele sale de Crăciun de la au devenit un adevărat fenomen și reprezintă una dintre cele mai importante surse de venit pentru artist. În plus, acesta a făcut și investiții imobiliare inspirate. După mai bine de trei decenii de carieră, artistul a reușit să adune o avere estimată la aproximativ 8 milioane de euro.