B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde

Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde

Ana Beatrice
11 mart. 2026, 12:39
Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde
Sursă Foto: Facebook
Cuprins
  1. Care sunt cele mai bogate vedete din România
  2. Cine completează topul celor mai bogate vedete din țară

Le vezi la televizor, le asculți piesele la radio sau pe internet și poate crezi că le știi povestea. Dar în spatele succesului, al concertelor și al aparițiilor spectaculoase se ascund adesea averi impresionante. Unele dintre vedetele din România nu sunt doar frumoase și talentate, ci au reușit să construiască adevărate imperii financiare.

Care sunt cele mai bogate vedete din România

De la onorarii consistente pentru concerte, până la afaceri, investiții sau contracte de imagine, banii se adună rapid atunci când succesul este constant. Iar pentru unii artiști, muzica nu a fost doar o pasiune, ci și cheia către o avere considerabilă. Dacă te-ai întrebat vreodată cine sunt cei mai bogați artiști din România și ce sume uriașe au reușit să strângă de-a lungul carierei, în rândurile de mai jos găsești un top surprinzător.

Un exemplu clar este Inna, una dintre cele mai ascultate artiste române atât în țară, cât și pe plan internațional. Lansată în urmă cu mai bine de 15 ani, artista a reușit să se mențină constant în topurile muzicale și să își construiască o carieră solidă. Bruneta care a cucerit publicul din întreaga lume nu se bucură doar de succes artistic. Aceasta are și o avere impresionantă, estimată la peste 23 de milioane de euro. Veniturile sale provin în mare parte din concerte, contracte muzicale și drepturi de autor. În același timp, artista câștigă bani și din implicarea în industria muzicală, fiind acționar la propria casă de discuri.

În același top al vedetelor extrem de bogate se află și Delia Matache. Artista este cunoscută și din postura de jurat în emisiuni de divertisment. Averea sa este estimată între 15 și 18 milioane de euro, dacă este luat în calcul întregul portofoliu financiar al familiei. O parte importantă din această avere a fost consolidată și prin investițiile făcute de soțul ei, Răzvan Munteanu. Acesta a deținut mai multe cluburi în Centrul Vechi al Capitalei și a investit masiv în piața criptomonedelor și în diverse startup-uri, diversificând astfel sursele de venit ale familiei. În plus, cei doi au făcut și investiții importante în imobiliare. În anul 2020 au achiziționat un penthouse de lux, evaluat la aproximativ trei milioane de euro.

Cine completează topul celor mai bogate vedete din țară

În spatele marilor hituri și al aparițiilor spectaculoase se află cariere construite în ani de muncă și proiecte profitabile. Andra este unul dintre cele mai bune exemple. Artista se află în atenția publicului de peste două decenii și a reușit să rămână constant în topul preferințelor publicului. De-a lungul timpului, a colaborat și a interacționat cu artiști cunoscuți la nivel internațional, precum David Bisbal și Enrique Iglesias. Pe lângă succesul din muzică, Andra are numeroase contracte de imagine cu branduri importante din România. Averea sa este estimată la aproximativ 10 milioane de euro. Împreună cu soțul ei, Cătălin Măruță, artista deține și o firmă profitabilă care le aduce anual câștiguri de peste două milioane de lei.

Un alt nume important din acest top este Smiley. Artistul se bucură de succes de mulți ani și nu s-a limitat doar la cariera de interpret. El deține o casă de producție muzicală prin care a lansat și promovat numeroși artiști din România. Veniturile sale provin din producție muzicală, drepturi de autor, apariții TV bine plătite, dar și din turneele și concertele sale. Averea sa este estimată între 8 și 10 milioane de euro.

În același top se află și Ștefan Bănică Jr., un artist care preferă discreția atunci când vine vorba despre viața personală, dar care are o carieră extrem de stabilă. De-a lungul anilor, spectacolele sale de Crăciun de la Sala Palatului au devenit un adevărat fenomen și reprezintă una dintre cele mai importante surse de venit pentru artist. În plus, acesta a făcut și investiții imobiliare inspirate. După mai bine de trei decenii de carieră, artistul a reușit să adune o avere estimată la aproximativ 8 milioane de euro.

Tags:
Citește și...
Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
Monden
Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
Meniu de Oscar. Preparatele cu care va fi delectată elita Hollywoodului la ceremonia de decernare
Monden
Meniu de Oscar. Preparatele cu care va fi delectată elita Hollywoodului la ceremonia de decernare
Anca Serea, epuizată după ce a rămas singură cu cei 6 copii: „Sunt trează de la ora 6:00”
Monden
Anca Serea, epuizată după ce a rămas singură cu cei 6 copii: „Sunt trează de la ora 6:00”
Emil Rengle și Alejandro au stabilit data nunții. Evenimentul va fi dublu: „Să știe toată România că există o nuntă gay în țară”
Monden
Emil Rengle și Alejandro au stabilit data nunții. Evenimentul va fi dublu: „Să știe toată România că există o nuntă gay în țară”
Ce l-a scos din minți pe Bogdan Vlădău? Vedeta a răbufnit pe internet
Monden
Ce l-a scos din minți pe Bogdan Vlădău? Vedeta a răbufnit pe internet
Laurette poate să meargă din nou! Vedeta a fost imobilizată la pat din cauza unei controversate intervenții estetice. Prin ce coșmar a trecut (FOTO)
Monden
Laurette poate să meargă din nou! Vedeta a fost imobilizată la pat din cauza unei controversate intervenții estetice. Prin ce coșmar a trecut (FOTO)
Factura uriașă primită de George Burcea, după ce a ajuns la spital în SUA: „Pentru o problemă minoră” (FOTO)
Monden
Factura uriașă primită de George Burcea, după ce a ajuns la spital în SUA: „Pentru o problemă minoră” (FOTO)
Cum se descurcă Adela Popescu cu cei trei copii, în timp ce Radu Vâlcan filmează în Thailanda
Monden
Cum se descurcă Adela Popescu cu cei trei copii, în timp ce Radu Vâlcan filmează în Thailanda
Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Soțul artistei a povestit cum i-a găsit pe cei doi: „Vreau să știu, să fie sinceră”
Monden
Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Soțul artistei a povestit cum i-a găsit pe cei doi: „Vreau să știu, să fie sinceră”
Dan Negru, despre Capela Reginei Maria: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”
Monden
Dan Negru, despre Capela Reginei Maria: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”
Ultima oră
13:46 - Sfântul Sofronie, unul dintre marii teologi ai creștinismului. De ce este prăznuit pe 11 martie
13:44 - BREAKING NEWS: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu (VIDEO)
13:35 - Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
13:30 - Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)
13:17 - Bancnotele din Marea Britanie ar putea avea un nou design, inspirat din fauna sălbatică
13:16 - Nu mai înțelege nimeni, nimic. George Simion, susținătorul americanilor, țipă acum că vin americanii (VIDEO)
13:16 - Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
13:01 - Mii de locuri de muncă dispar: O celebră companie a anunțat că dă afară 50.000 de angajați
12:59 - Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților
12:36 - Rețeta ideală pentru sezonul răcelilor: „Supa penicilină”. Preparatul e gata în doar 25 de minute