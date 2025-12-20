B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici

Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici

Ana Beatrice
20 dec. 2025, 19:56
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Sursa Foto: Facebook - Consiliul Judetean Ilfov
Cuprins
  1. Cum a adus magia sărbătorilor comunitatea împreună la Bălăceanca
  2. Ce momente pline de emoție și surprize au trăit cei mici

Magia sărbătorilor de iarnă a prins viață la Căminul Cultural din Bălăceanca, în Cernica. Copiii, părinții și întreaga comunitate s-au adunat pentru o seară plină de emoție, colinde și poezii.

Îmbrăcați festiv, cei mici au urcat pe scenă. Atmosfera caldă, decorul plin de culoare și surprizele trimise de Moș Crăciun au transformat evenimentul într-o adevărată poveste de iarnă.

Cum a adus magia sărbătorilor comunitatea împreună la Bălăceanca

„𝗣𝗼𝘃𝗲𝘀̦𝘁𝗶 𝗱𝗲 𝗶𝗮𝗿𝗻𝗮̆ 𝗶̂𝗻 𝗜𝗹𝗳𝗼𝘃

S-a lăsat seara peste Cernica, comunitatea se pregătește de sărbătoare.

În fața Căminului Cultural din Bălăceanca, forfotă, șoapte și pași mici se-nedreaptă spre scenă.

Copiii își mai repetă, în gând, poezia spusă cu sufletul, dar și cu mari emoții.

Roșul decorului, lumina blândă și hăinuțele alese în același ton spun o poveste ca dintr-un basm”, se arată în postarea Consiliului Judetean Ilfov.

Ce momente pline de emoție și surprize au trăit cei mici

Consiliul Județean Ilfov a transmis că Moș Crăciun nu i-a uitat pe cei mici și le-a trimis cadouri. Acest gest a transformat seara într-una plină de feerie, bucurie și emoție.

„E bucuria sărbătorilor care aduce laolaltă copii, părinți, o întreagă comunitate.

Moș Crăciun nu a uitat de ei și le-a trimis cadouri – O seară de feerie, bucurie, poezii și colinde.

Sărbătorile de iarnă ne aduc împreună, ne bucură cu amintiri prețioase și momente de neuitat”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Eveniment
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Eveniment
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Eveniment
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”
Eveniment
Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”
Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
Eveniment
Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital
Eveniment
Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
Eveniment
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
Cum a contribuit fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la reconcilierea revoluționarilor cu Armata Română: „Am considerat că este de datoria mea”
Eveniment
Cum a contribuit fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la reconcilierea revoluționarilor cu Armata Română: „Am considerat că este de datoria mea”
Recorder reacționează după interviul de la Realitatea TV a șefei Curții de Apel București: „Apare la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”
Eveniment
Recorder reacționează după interviul de la Realitatea TV a șefei Curții de Apel București: „Apare la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”
Un spital din țară introduce taxa de „horoscop”. Cât vor trebui să plătească oamenii pentru un document care le atestă ora nașterii
Eveniment
Un spital din țară introduce taxa de „horoscop”. Cât vor trebui să plătească oamenii pentru un document care le atestă ora nașterii
Ultima oră
20:38 - Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
19:37 - Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
19:02 - Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
18:30 - Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”
18:06 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 21 – 27 decembrie. Schimbări profunde, lecții karmice și revelații importante pentru fiecare zodie
17:30 - Aris Eram, student la o facultate prestigioasă din Spania. În ce domeniu a ales să se specializeze tânărul
16:15 - Marea finală Vocea României 2025 a adus emoții uriașe un nou record pentru Tudor Chirilă. Alessia Pop a câștigat marele trofeu
16:02 - Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
15:25 - Ce studii are, de fapt, Aris Eram? Tânărul a fost exmatriculat de la liceu: „Zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe”
14:57 - Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital