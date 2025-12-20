Magia sărbătorilor de iarnă a prins viață la Căminul Cultural din Bălăceanca, în Cernica. Copiii, părinții și întreaga comunitate s-au adunat pentru o seară plină de emoție, colinde și poezii.

Îmbrăcați festiv, cei mici au urcat pe scenă. Atmosfera caldă, decorul plin de culoare și surprizele trimise de Moș Crăciun au transformat evenimentul într-o adevărată poveste de iarnă.

Cum a adus magia sărbătorilor comunitatea împreună la Bălăceanca

„𝗣𝗼𝘃𝗲𝘀̦𝘁𝗶 𝗱𝗲 𝗶𝗮𝗿𝗻𝗮̆ 𝗶̂𝗻 𝗜𝗹𝗳𝗼𝘃

S-a lăsat seara peste Cernica, comunitatea se pregătește de sărbătoare.

În fața Căminului Cultural din Bălăceanca, forfotă, șoapte și pași mici se-nedreaptă spre scenă.

Copiii își mai repetă, în gând, poezia spusă cu sufletul, dar și cu mari emoții.

Roșul decorului, lumina blândă și hăinuțele alese în același ton spun o poveste ca dintr-un basm”, se arată în postarea .

Ce momente pline de emoție și surprize au trăit cei mici

Consiliul Județean Ilfov a transmis că Moș Crăciun nu i-a uitat pe cei mici și le-a trimis . Acest gest a transformat seara într-una plină de feerie, bucurie și emoție.

„E bucuria sărbătorilor care aduce laolaltă copii, părinți, o întreagă comunitate.

Moș Crăciun nu a uitat de ei și le-a trimis cadouri – O seară de feerie, bucurie, poezii și colinde.

Sărbătorile de iarnă ne aduc împreună, ne bucură cu amintiri prețioase și momente de neuitat”, se mai arată în postarea de pe Facebook.