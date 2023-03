Secretar de stat în MT, despre cazul Bâstroe: Accesul navelor românești, refuzat la solicitarea armatei ucrainene din motive de siguranță. Au fost câteva incidente cu câteva mine marine, din explicațiile lor (VIDEO)

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a vorbit despre noile evoluții în dosarul Bâstroe, marți, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și susține că accesul navelor românești la măsurătorile ce vor începe pe teritoriul ucrainean ar fi fost refuzate „din motive de siguranță”, la solicitarea armatei ucrainene.

Secretar de stat în MT, pe B1 TV, despre cazul Bâstroe

Măsurătorile vor fi efectuate cu o navă ucraineană, spune oficialul român.

„Urmează să se întâmple ceea ce am convenit, adică să măsurăm, împreună cu partea ucraineană, și restul de canal și braț, de Chilia, canal Bâstroe și încă câteva canale și brațe secundare din acea zonă, în total aproximativ 48 de kilometri, cu o navă ucrainenă, cu aparatură și instalații de măsurat similare cu cele românești, cu un soft identic cu cel folosit de navele românești care au măsurat până acum brațul Chilia”, a declarat Ionel Scrioșteanu.

Întrebat de ce nu măsurăm cu nave românești, el a adăugat: „Noi am solicitat să măsurăm, într-adevăr, cu nave românești, dar similar cum am abordat noi situația, în care am convenit să facem măsurătorile în comun, România-Ucraina, ei au avut experți pe fiecare navă românească care a efectuat aceste măsurători în albia comună și pe teritoriul ucrainean, și pe teritoriul românesc, acum se efectuează aceste măsurători pe teritoriul exclusiv ucrainean, care nu este graniță cu România, și e normal să folosim și echipamentele ucrainene. Măsurătorile se desfășoară în comun”.

Întrebat care a fost argumentul părții ucrainene pentru a refuza accesul navelor românești, Ionel Scrioșteanu a spus: „A fost o solicitare din partea armatei din motive de siguranță, pentru că noi încă de la început am solicitat ca partea de siguranță să fie asumată și garantată de armata ucraineană”.

„Poate tocmai pentru că e o navă cu pavilion românesc, adică sub pavilion o țară NATO, acesta a fost considerentul, să nu meargă acolo să nască vreun incident. Poate fi și asta o explicație”, a continuat Ionel Scrioșteanu.

„Explicația a fost că au fost câteva incidente pe Bâstroe cu câteva nave civile care au tranzitat acea zonă (…). Au fost câteva incidente, din explicațiile pe care le-au dat, pentru că noi nu am discutat direct cu Ministerul apărării, am discutat cu partea civilă, care a discutat cu Ministerul apărării, au fost câteva incidente în perioada trecută cu câteva mine marine”, mai susține oficialul român.

Întrebat când au apărut minele dacă ucrainenii au dragat până acum câteva săptămâni, Ionel Scrioșteanu a replicat: „Au dragat și v-am spus că au fost câteva incidente, așa ne-au comunicat”.