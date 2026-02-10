Contrar așteptărilor privind mesele regale sofisticate, Regele Charles preferă preparate simple și sănătoase, axate pe calitatea ingredientelor și pe un echilibrat. Nutriționiștii subliniază că dieta sa oferă nutrienți esențiali, deși unele obiceiuri, cum ar fi cinatul târziu, pot fi ajustate pentru o sănătate optimă.

Micul-dejun, elementul central al zilei

În vârstă de 77 de ani, Regele Charles a urcat pe tronul Marii Britanii în 2022, după decesul Reginei Elisabeta a II-a. Fostul său majordom, Grant Harrold, care a lucrat pentru Charles între 2004 și 2011, dezvăluie că suveranul obișnuia să servească micul-dejun, să sară peste prânz și să ia cina târziu, în jurul orei 22:00, din cauza programului încărcat, scrie Click.

Nutriționistul Rob Hobson explică efectele acestui obicei: „Săritul peste prânz înseamnă că nutrienții consumați sunt concentrați în mai puține mese, lucru ce poate fi benefic pentru unii oameni, dar care pune mai multă importanță pe calitatea micului-dejun și a cinei.”

De asemenea, Hobson atrage atenția că mesele luate la ore târzii nu sunt ideale pentru digestie și pot afecta calitatea somnului, mai ales dacă devin un obicei constant. Totuși, calitatea meselor și stilul de viață activ pot reduce aceste efecte negative.

Schimbări în alimentație după diagnostic

Din 2024, când a fost diagnosticat cu cancer, Charles a început să consume și un avocado în mijlocul zilei, un fruct bogat în vitamine și nutrienți, recomandat în orice dietă echilibrată.

În prezent, micul-dejun al regelui constă în muesli, ouă, legume și fructe proaspete. Hobson subliniază că Regele Charles preferă ceaiul în locul cafelei și acordă o atenție deosebită legumelor și fructelor, esențiale pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată.

Cina și reducerea cărnii roșii

La cină, Charles optează pentru preparate precum ciupercile, risotto și cotletele de miel.

„Mielul și carnea de oaie sunt o sursă bună de proteine, fier și vitamina B12, însă trebuie consumate cu moderație, deoarece au un nivel mai ridicat de grăsimi saturate”, explică Hobson.

În ultimii ani, Regele Charles a început să reducă cantitatea de carne roșie din dieta sa, ca parte a unui stil de viață mai sănătos și pentru a-și gestiona mai bine problemele de sănătate.

O dietă regală echilibrată

În ansamblu, nutriționistul Rob Hobson consideră că dieta Regelui Charles este echilibrată și oferă nutrienții necesari organismului.

„Din punct de vedere nutrițional, dieta Regelui Charles este destul de bună”, a spus acesta.