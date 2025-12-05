B1 Inregistrari!
Ședință de campanie: Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan încrezători în rezultatul de duminică

Ședință de campanie: Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan încrezători în rezultatul de duminică

B1.ro
05 dec. 2025, 12:11
Ședință de campanie: Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan încrezători în rezultatul de duminică
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu

În ultima zi de campanie, atmosfera din echipa lui Ciprian Ciucu a fost una de mobilizare, plină de energie și încredere. La ședința finală, desfășurată într-un cadru concentrat pe organizare și mesaj, alături de Ciprian Ciucu a fost prezent și premierul Ilie Bolojan.

Într-un mesaj video, cei doi s-au adresat bucureștenilor. ”Am avut o ultimă ședință de campanie. Suntem mobilizați, suntem încrezători, sunt convins că lucrurile vor decurge în condiții foarte-foarte bune”, a declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a subliniat că mobilizarea reală vine de la oameni — de la bucureștenii care înțeleg miza acestui vot decisiv. „Vă rog, veniți la vot. Este un vot important pentru București, este un vot important pentru noi toți”, a spus Ciucu, insistând că scrutinul nu este doar despre alegerea unui primar, ci despre direcția orașului pentru următorii ani.

În mesajul său, Ciprian Ciucu a făcut apel la un vot rațional și responsabil: „Am încredere că veți vota și cu sufletul, dar veți vota și cu mintea. Veți vota calculat, astfel încât să ținem extremismul și populismul în afara Bucureștiului”.

Premierul Ilie Bolojan a întărit acest mesaj, subliniind experiența și credibilitatea administrativă a lui Ciprian Ciucu. Prim-ministrul a vorbit și despre rolul Bucureștiului ca motor al dezvoltării naționale și despre importanța unui primar capabil, cu rezultate dovedite: „O Capitală bine administrată înseamnă un oraș care se dezvoltă și o locomotivă pentru țara noastră.”

Din perspectiva sa de primar cu experiență, mesajul lui Ilie Bolojan pentru bucureșteni a fost limpede: Ciprian Ciucu este alegerea utilă, pragmatică, validată de performanțele din Sectorul 6. „După mulți ani în administrație, după ce am făcut ceea ce a ținut de mine pentru un oraș mult mai mic, am încredere că Ciprian Ciucu va face lucruri mari pentru București, așa cum a demonstrat în acești ani în Sectorul 6. Votul pentru București este votul util, votul pentru Ciprian Ciucu. Succes, Ciprian!”

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

PNL Filiala București

Alegeri locale parțiale din 7 decembrie 2025

CMF 51250002

Notificare privind transparența la https://www.b1tv.ro/eveniment/notificare-privind-transparenta-materialelor-publicitare-politice-1643939.html

