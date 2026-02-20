Managementul Societății de Transport București (STB) a propus un plan pentru redresare financiară în 12 pași, după ce datoriile companiei au ajuns la 1,6 miliarde de lei. Acesta prevede inclusiv reducerea numărului de funcții de conducere. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat deja, punctând că „este bine că șoferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați”.

Soluțiile propuse de șefii STB pentru redresarea societății

„Managementul Societății de Transport București (STB) vine cu un plan de măsuri, de redresare, în 12 pași, aprobat de Consiliul de Administrație

1. Reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%. Se va face o economie de circa 400.000 lei pe lună;

2. Reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal, fără afectarea activității de transport. Este vorba despre personalul de conducere și TESA. Sunt exceptați șoferii de autobuze, troleibuze, vatmanii, angajații din depouri și autobaze (personalul de întreținere, maiștri). Impactul financiar este de peste 7,3 de milioane de lei pe lună;

3. Stoparea angajărilor și menținerea sistării promovărilor, cu excepția personalului esențial pentru exploatare;

4. Diminuarea orelor suplimentare și a orelor consecutive cu 7%. Impactul financiar: 385.000 de lei pe lună;

5. Programe de plecări voluntare și reorganizare. Impactul financiar: între 7 și 8 milioane de lei pe lună;

6. Optimizarea traseelor de acces și retragere;

7. Actualizarea tarifelor astfel încât să reflecte realitățile economice și costurile reale ale serviciului public de transport;

8. Creșterea gradului de conformare și descurajarea călătoriei fără titlu de transport valabil;

9. Reanalizarea politicii de gratuități care să asigure echilibrul între protecția socială și sustenabilitatea financiară a serviciului public;

10. Transportul public suplimentar pentru evenimentele publice va fi asigurat exclusiv în baza unor contracte și va fi prestat contracost, valorificarea prin publicitate a liniei turistice;

11. Eliminarea cheltuielilor neoportune;

12. Eșalonarea datoriilor. Datoria către ANAF se ridică, în prezent, la peste 1,4 milioane de lei”, a transmis compania.

Andrei Dinculescu‑Bighea, directorul general STB, a declarat că „măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și consolidarea sustenabilității financiare” și că aplicarea „va fi realizată cu consultarea partenerilor sociali și cu respectarea cadrului legal”.

Reacția primarului general

Primarul general, Ciprian Ciucu, a reacționat la acest plan, afirmând că la o primă lectură pașii sunt în direcția corectă, dar rămâne de văzut dacă sunt suficienți sau nu.

„În urma faptului că cu privire la situația financiară dezastroasă a STB, managementul companiei de transport public vine cu un set de măsuri care să ducă pe parcursul acestui an la diminuarea pierderilor financiare.

Acestea au fost votate în Consiliul de Administrație al STB, le găsiți în primul comentariu.

Le voi analiza temeinic. La o primă lectură, acestea par doar niște primi pași făcuți în direcția corectă. Dacă sunt suficienți sau nu, îmi voi da seama după ce voi analiza impactul financiar cumulat. E bine măcar că au inclus și “reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%.” Cred că este loc de mai mult.

Oricum, măsurile STB nu sunt suficiente fără ca ADITPBI (entitatea căreia Consiliul General i-a dat dreptul de a decide totul în ceea ce privește transportul public local de suprafață din București și Ilfov) să vină, la rândul ei cu măsuri de optimizare a costurilor. De exemplu, transportul care deservește inclusiv localități din județul Ilfov, costă Primăria Municipiului București cca. 230 de milioane de lei pe an! Această entitate, a fost înființată inițial cu 60 de angajați și a ajuns la cca. 200. Inclusiv aici este nevoie de reorganizare și restructurări.

Voi lua în calcul măsurile propuse de către conducerea STB, pe cele pe care încă le aștept de la ADITPBI și, dacă nu sunt suficiente, voi veni și eu cu propuneri suplimentare.

Cer conducerii STB să facă public documentul care a fost votat ieri în Consiliul de Administrație al STB și să dea drumul la discuții cu sindicatele. Transparența este esențială pentru succesul întregului demers.

Este bine că șoferii, vatmanii și muncitorii iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților suport, cei TESA, din birouri”, a reacționat Ciprian Ciucu.