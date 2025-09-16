Un bărbat în vârstă de 25 de ani a murit după o scurgere de gaze la un restaurant indian din nord-vestul orașului Sydney. Acesta era angajat la local – proprietarul recunoscând că nu are nicio idee despre ce a cauzat incidentul tragic.

Ce spun autoritățile despre tragedia cauzată de o scurgere de gaze

Serviciile de urgență au fost chemate la restaurantul indian Haveli, situat la colțul dintre Garfield Road și Railway Terrace din Riverstone, marți, în jurul orei 9:15.

Proprietarul restaurantului, Resham Singh, și fiul său au sunat la urgențe după ce l-au descoperit pe tânăr înăuntru.

Cinci ofițeri de poliție au intrat în clădire și au început să efectueze resuscitarea cardiopulmonară asupra tânărului, dar eforturile lor au fost îngreunate de cantitatea de gaz din aer.

Bărbatul a fost scos afară, dar eforturile de a-l resuscita au fost nereușite.

Singh a declarat pentru că nici măcar nu știa numele persoanei decedate, ci doar numele antreprenorului care îl furnizase.

„Am vorbit cu antreprenorul în această dimineață și l-am informat despre ce s-a întâmplat”, a spus el.

„El va informa familia [victimei]. El [persoana care asigura curățenia] încă își făcea treaba când s-a întâmplat.” „El curăță acest restaurant și celălalt al meu, Haveli din Stanhope Gardens.”

Singh a spus că nu are nicio idee ce a cauzat scurgerea de gaz din interiorul restaurantului său, dar nu a dorit să comenteze mai mult.

Polițiștii care au intervenit au ajuns la spital

Cei cinci ofițeri de poliție care au intrat în clădire și un client au fost duși la Spitalul Blacktown într-o stare stabilă.

Singh și fiul său au fost scoși de la etajul al doilea, unde locuiesc.

Rapoartele inițiale sugerează că gazul este monoxid de carbon, cauza scurgerii fiind acum investigată de poliție și Pompierii și Salvarea NSW.

Comisarul adjunct al poliției NSW, Gavin Woof, a descris moartea tânărului drept o „tragedie” în timpul unei conferințe de presă.

„Un tânăr și-a pierdut viața”, a declarat el reporterilor.

El a spus că în clădirea Haveli erau „niveluri foarte ridicate” de monoxid de carbon în interior.

Pompieri în costume de protecție, medici specialiști, paramedici de terapie intensivă și un elicopter s-au grăbit la fața locului din Riverstone.

De asemenea, pompieri de materiale periculoase au fost văzuți sosind la locul accidentului, care a fost închis.

Când a sosit poliția, a încercat și ea să-l resusciteze pe bărbat. L-au mutat după ce au detectat un „miros”, a spus Wood.

„Cei cinci ofițeri de poliție implicați în partea inițială a procesului au fost extrem de curajoși. Toți au fost acum duși la spital, unde sunt tratați pentru anumite efecte negative cauzate de mirosul care a fost localizat în zona restaurantului”, a spus Wood.

Ce se știe despre cauza care a provocato scurgere de gaze masivă

„Vom avea un răspuns de investigație complet și vom raporta medicului legist pentru a stabili cauza decesului.”

Un superintendent al Serviciului de Pompieri și Salvare din NSW, Adam Drewberry, a declarat că încă nu au stabilit cauza scurgerii.

„În acest moment, monoxidul de carbon este un subiect de interes puternic”, a declarat el reporterilor.

Monoxidul de carbon este un gaz otrăvitor care nu are miros, gust sau culoare.

„De asemenea, căutăm alte gaze care ar putea fi în interior și în jur”, a spus Drewberry. „Este prea devreme să speculăm ce altceva ar putea fi acolo.

„Calitatea aerului din întreaga clădire, cele două niveluri, a fost compromisă.” „Echipele de materiale periculoase utilizează diverse echipamente de detectare pentru a determina ce este produsul și cum îl putem face sigur.”

Nu a putut spune cât timp se așteaptă să dureze, spunând: „Vom lucra aici până când vom fi mulțumiți că zona este sigură, izolată și stabilă.”

Ambulanța NSW a declarat că două persoane au fost duse la spitalul districtual Hawkesbury, trei la spitalul Blacktown și două la spitalul Mount Druitt.

Haveli are restaurante în două locații, inclusiv Riverstone și Stanhope Gardens.