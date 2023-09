Șeful Statului Major al Armatei anunță că resturile dronei au fost găsite marți la ora 17.21, la scurt timp după ce Klaus Iohannis a negat vehement incidentul / Ministrul Apărării a admis public abia miercuri

Daniel Petrescu, șef al Statului Major al Apărării, a afirmat joi, la că a aflat despre resturile de dronă de la Plauru – Ceatalchioi încă de marți după-amiază, cu câteva minute după ce președintele Klaus Iohannis această posibilitate.

Şeful Statului Major al Apărării mai spune că drona ar fi putut cădea în noaptea de duminică spre luni.

Șeful Statului Major al Apărării, despre bucățile de dronă

“Eu am primit informația despre descoperirea la scurt timp după terminarea conferinței de presă a președintelui Iohannis de marți de la Cincu. I-am raportat ministrului Apărării, iar ministrul l-a informat pe președintele Iohannis”.

De asemenea, MApN a recunoscut abia miercuri că bucăți dintr-o dronă au căzut pe teritoriul României.

Daniel Petrescu a spus că primele cercetări au fost făcute la fața locului de structurile de informații, iar de marți au început să cerceteze militarii din Forțele Navale. Pe de altă parte, primarul din Ceatalchioi că el este cel care a descoperit primul bucățile de dronă.

“ Noi am ieșit inițial cu un comunicat, după comunicatul Ucrainei. Am primit și prin canalele formale de comunicare de la ei. Am verificat senzorii prin Centrul Militar de Comandă, prin Poliția de Frontieră, am avut avioane F16 în aer și ne-am concentrat foarte mult pe ideea unei explozii pe teritoriul național. Și nu a fost o explozie pe teritoriul național.

Ne-am concentrat pe pista falsă a unei explozii. Luni au fost structurile de informații la fața locului. Până acum nu există dovezi privind o explozie. E posibil ca combustibilul, motorină cu uleiuri, să fi produs arderea copacilor”.

Daniel Petrescu a declarat că până acum nu există dovezi privind o explozie și că cel mai probabil incendiul izbucnit în locul prăbușirii a fost cauzat de combustibil.

“Datele noastre de luni dimineață ne-au îndreptat spre concluzia că putem exclude explozia. Când au apărut mai multe informații în spațiul public, am dispus măsuri de scotocire la fața locului”.

La rândul său, șeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait, a declarat că militarii din subordinea sa au descoperit resturile dronei marți la ora 17.21.