Obezitatea infantilă riscă să devină una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică în următoarele decenii. Specialiștii avertizează că, fără măsuri eficiente de prevenție, numărul copiilor afectați va continua să crească rapid până în 2040.
Potrivit unui raport al World Obesity Federation, citat de The Guardian, situația este deja îngrijorătoare la nivel global. În 2025, aproximativ 180 de milioane de copii erau deja obezi.
Prognozele pentru anii următori indică o creștere semnificativă a acestui fenomen. Experții estimează că, până în 2040, aproximativ 227 de milioane de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani ar putea suferi de obezitate. În același timp, numărul tinerilor supraponderali ar putea depăși jumătate de miliard.
Cât de grave pot deveni efectele obezității în rândul copiilor
Datele prezentate în Atlasul Mondial al Obezității 2026, publicat de World Obesity Federation, evidențiază amploarea acestei probleme la nivel global. Raportul arată că tot mai mulți copii riscă să fie afectați de consecințele excesului de greutate.
Specialiștii estimează că cel puțin 120 de milioane de copii de vârstă școlară ar putea avea probleme în următorii ani. Mulți dintre ei ar putea dezvolta semne timpurii ale unor boli cronice, asociate cu un indice ridicat de masă corporală (IMC).
Indicele de masă corporală este un indicator folosit pentru a evalua dacă o persoană are o greutate sănătoasă. Un IMC de peste 25 indică supraponderalitate, iar o valoare de 30 sau mai mare arată că persoana suferă de obezitate.
Johanna Ralston, director executiv al World Obesity Federation, atrage atenția asupra creșterii rapide a obezității infantile la nivel global. Ea spune că acest fenomen arată că problema nu este tratată cu suficientă seriozitate. „Nu este corect să condamnăm o generație la obezitate și la bolile cronice netransmisibile, potențial fatale, care o însoțesc adesea”, a declarata acesta.
Unde este obezitatea infantilă cea mai răspândită în lume
Datele raportului arată că problema obezității în rândul copiilor este prezentă pe scară largă la nivel global. În Statele Unite, aproximativ 27 de milioane de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani au un indice de masă corporală ridicat. La nivel mondial, SUA se află după China, cu 62 de milioane, și India, unde aproximativ 41 de milioane de tineri se confruntă cu aceeași problemă. În termeni concreți, acest lucru înseamnă că doi din cinci copii americani sunt supraponderali sau obezi.
Situația este alarmantă și în Regatul Unit, unde aproximativ 3,8 milioane de copii au un indice de masă corporală ridicat, un nivel record pentru această țară. Din acest motiv, Marea Britanie se numără printre statele europene cele mai afectate de excesul de greutate în rândul copiilor. Numărul copiilor supraponderali sau obezi este aproape dublu față de cel înregistrat în Franța și Italia. Estimările arată că, până în 2040, aproximativ 370.000 de copii britanici ar putea prezenta semne de boli cardiovasculare. În plus, alți 271.000 de copii ar putea dezvolta indicii de hipertensiune arterială.
Raportul evidențiază și diferențe regionale importante. Cele 10 țări în care peste jumătate dintre copiii de vârstă școlară sunt supraponderali sau obezi se află în regiunea Pacificului de Vest și în Americi. În același timp, cea mai rapidă creștere a obezității este înregistrată în special în țările cu venituri mici și medii.
Experții spun că problema poate fi redusă doar prin măsuri clare și ferme. Printre soluțiile propuse se numără introducerea taxelor pe zahăr
și limitarea publicității la alimente nesănătoase. De asemenea, specialiștii recomandă politici care să încurajeze copiii să adopte un stil de viață mai activ și mai sănătos.