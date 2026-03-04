Obezitatea infantilă riscă să devină una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică în următoarele decenii. Specialiștii avertizează că, fără măsuri eficiente de prevenție, numărul copiilor afectați va continua să crească rapid până în 2040.

Potrivit unui raport al World Obesity Federation, citat de , situația este deja îngrijorătoare la nivel global. În 2025, aproximativ 180 de milioane de copii erau deja obezi.

Prognozele pentru anii următori indică o creștere semnificativă a acestui fenomen. Experții estimează că, până în 2040, aproximativ 227 de milioane de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani ar putea suferi de obezitate. În același timp, numărul tinerilor supraponderali ar putea depăși jumătate de miliard.

Cât de grave pot deveni efectele obezității în rândul copiilor

Datele prezentate în Atlasul Mondial al Obezității 2026, publicat de World Obesity Federation, evidențiază amploarea acestei probleme la nivel global. Raportul arată că tot mai mulți copii riscă să fie afectați de consecințele excesului de greutate.

Specialiștii estimează că cel puțin 120 de milioane de copii de vârstă școlară ar putea avea probleme în următorii ani. Mulți dintre ei ar putea dezvolta semne timpurii ale unor boli cronice, asociate cu un indice ridicat de masă corporală (IMC).

Indicele de masă corporală este un indicator folosit pentru a evalua dacă o persoană are o greutate sănătoasă. Un IMC de peste 25 indică supraponderalitate, iar o valoare de 30 sau mai mare arată că persoana suferă de .