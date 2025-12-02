B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O companie de zbor schimbă regulile pentru pasagerii supraponderali. Ce criterii va folosi pentru a determina cine are nevoie de un loc în plus

O companie de zbor schimbă regulile pentru pasagerii supraponderali. Ce criterii va folosi pentru a determina cine are nevoie de un loc în plus

Iulia Petcu
02 dec. 2025, 21:52
O companie de zbor schimbă regulile pentru pasagerii supraponderali. Ce criterii va folosi pentru a determina cine are nevoie de un loc în plus
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce schimbări anunță compania
  2. Ce reacții stârnește noua politică
  3. Cum vor funcționa verificările și ce se întâmplă dacă zborul este plin
  4. Ce alte taxe și servicii noi pregătește compania aeriană

Southwest Airlines pregătește un set amplu de schimbări care ar putea modifica modul în care milioane de pasageri călătoresc în următorii ani. Noile reguli vizează în special modul de alocare a locurilor, taxele suplimentare și aplicarea unei politici mai stricte pentru pasagerii care nu se încadrează între cotierele scaunelor. Anunțul a generat reacții imediate atât în rândul călătorilor, cât și al experților din industrie, mulți temându-se de consecințele pentru confortul și accesibilitatea zborurilor.

Ce schimbări anunță compania

Compania americană va introduce, începând cu 27 ianuarie 2026, obligația ca pasagerii care nu pot încăpea confortabil între cotierele scaunelor să achiziționeze în avans un loc suplimentar. Aceasta reprezintă o modificare majoră față de practica actuală, care permite cumpărarea anticipată a unui al doilea loc, urmată de o posibilă rambursare, sau solicitarea gratuită a unui scaun suplimentar direct la aeroport.

Southwest a transmis clar într-un comunicat că: „Pentru a asigura spațiu, le comunicăm clienților care au folosit anterior politica privind locurile suplimentare că ar trebui să o achiziționeze la momentul rezervării”. Măsura marchează o schimbare de ton, compania precizând și că menține dreptul exclusiv de a decide cine trebuie să cumpere un loc în plus, în funcție de fiecare situație.

Ce reacții stârnește noua politică

Decizia a provocat îngrijorare în rândul celor care lucrează direct cu pasagerii supraponderali. Jason Vaughn, agent de turism specializat în călătorii pentru persoane supraponderale, avertizează că schimbarea va afecta negativ toți pasagerii: „Cred că va înrăutăți experiența de zbor pentru toată lumea”.

El explică faptul că, fără garanția rambursării, mulți vor încerca să se descurce cu un singur loc, ceea ce poate produce disconfort atât pentru ei, cât și pentru ceilalți călători. Southwest a fost însă categorică în mesajul său: „Clienții care ocupă locul/locurile vecine ar trebui să achiziționeze în mod proactiv numărul de locuri necesar înainte de călătorie pentru a se asigura că locul suplimentar este disponibil.” și a subliniat că „Cotiera este considerată a fi limita definitivă dintre scaune”, potrivit Independent.

Cum vor funcționa verificările și ce se întâmplă dacă zborul este plin

În noile condiții, dacă un pasager care are nevoie de un loc suplimentar nu îl cumpără înainte de plecare, acesta îl va achiziționa obligatoriu la aeroport. În situația în care avionul este deja ocupat integral, pasagerul va fi reprogramat pe un alt zbor. Southwest a reamintit că „Southwest poate stabili, la discreția sa exclusivă, că este necesar un loc suplimentar din motive de siguranță”, relatează Libbertatea.ro.

Pasagerii pot totuși primi rambursarea costului celui de-al doilea loc, cu condiția ca zborul să nu fie complet. Sistemul va fi aplicat odată cu introducerea alocării de locuri, o noutate pentru companie, care până acum nu avea un astfel de mecanism.

Ce alte taxe și servicii noi pregătește compania aeriană

Pe lângă politica pentru pasagerii supraponderali, Southwest introduce treptat și alte ajustări pentru a-și crește profitabilitatea. Compania a anunțat taxe suplimentare pentru locurile cu spațiu extins pentru picioare și pregătește lansarea zborurilor de noapte. Totodată, renunțarea la bagajele gratuite și implementarea locurilor preferențiale contra cost fac parte din aceeași strategie comercială.

Contextul global accentuează și el presiunea asupra industriei, având în vedere că obezitatea este considerată o amenințare majoră la nivel internațional. Estimările arată că până în 2050, mai mult de jumătate dintre adulți și o treime dintre copii ar putea fi supraponderali sau obezi, fenomen cu implicații serioase asupra mobilității și siguranței în transportul aerian.

Tags:
Citește și...
Papa Leon face apel la dialog între SUA și Venezuela. Suveranul Pontif pledează pentru pace în Caraibe
Externe
Papa Leon face apel la dialog între SUA și Venezuela. Suveranul Pontif pledează pentru pace în Caraibe
Avertismentul clar al lui Vladimir Putin, privind un eventual război cu europenii: „Dacă Europa vrea brusc să se lupte cu noi și începe, suntem pregătiți chiar acum”
Externe
Avertismentul clar al lui Vladimir Putin, privind un eventual război cu europenii: „Dacă Europa vrea brusc să se lupte cu noi și începe, suntem pregătiți chiar acum”
Atac violent comis de doi minori reaprinde discuțiile despre răspunderea penală. Cum s-ar putea modifica legea în Germania
Externe
Atac violent comis de doi minori reaprinde discuțiile despre răspunderea penală. Cum s-ar putea modifica legea în Germania
Putin nu se grăbește să încheie pace cu Ucraina. Dmitri Peskov dezvăluie cât vor dura negocierile cu omul lui Trump
Externe
Putin nu se grăbește să încheie pace cu Ucraina. Dmitri Peskov dezvăluie cât vor dura negocierile cu omul lui Trump
Suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel: Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, reținută. Ce acuzații i se aduc
Externe
Suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel: Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, reținută. Ce acuzații i se aduc
Maduro, show pe scenă la Caracas: „Nu vrem o pace a sclavilor”. Liderul Venezuelei a fost filmat în timp ce dansa
Externe
Maduro, show pe scenă la Caracas: „Nu vrem o pace a sclavilor”. Liderul Venezuelei a fost filmat în timp ce dansa
Trump, control preventiv. Iată ce arată rezultatele RMN-ului făcut
Externe
Trump, control preventiv. Iată ce arată rezultatele RMN-ului făcut
Emmanuel Macron: „Mai este mult de lucru până la un acord de pace”
Externe
Emmanuel Macron: „Mai este mult de lucru până la un acord de pace”
Tensiuni în creștere pe flancul estic. Divergențe între un stat NATO și un aliat al Rusiei
Externe
Tensiuni în creștere pe flancul estic. Divergențe între un stat NATO și un aliat al Rusiei
Zeci de mii de bulgari protestează la Sofia împotriva bugetului pe 2026. Cum gestionează guvernul presiunea străzii
Externe
Zeci de mii de bulgari protestează la Sofia împotriva bugetului pe 2026. Cum gestionează guvernul presiunea străzii
Catalin Drula
Ultima oră
23:26 - Papa Leon face apel la dialog între SUA și Venezuela. Suveranul Pontif pledează pentru pace în Caraibe
23:18 - Senatul dezbate modificări pentru sistemul public de pensii. Ce persoane ar putea beneficia de noile compensații
22:45 - llie Bolojan, vizită oficială la Viena. Premierul are programată și o întrevedere cu Viktor Orban, la Budapesta
22:38 - Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
22:09 - Mama miliardarului Elon Musk apreciază Târgul de Crăciun de la Craiova. Mesajul postat pe X
22:01 - Ciprian Ciucu: „Pot să confirm că Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură”
21:31 - Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
21:29 - Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
21:06 - Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
21:00 - Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”