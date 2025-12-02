Southwest Airlines pregătește un set amplu de schimbări care ar putea modifica modul în care milioane de pasageri călătoresc în următorii ani. Noile reguli vizează în special modul de alocare a locurilor, taxele suplimentare și aplicarea unei politici mai stricte pentru pasagerii care nu se încadrează între cotierele scaunelor. Anunțul a generat reacții imediate atât în rândul călătorilor, cât și al experților din industrie, mulți temându-se de consecințele pentru confortul și accesibilitatea zborurilor.

Ce schimbări anunță compania

Compania americană va introduce, începând cu 27 ianuarie 2026, obligația ca pasagerii care nu pot încăpea confortabil între cotierele scaunelor să achiziționeze în avans un loc suplimentar. Aceasta reprezintă o modificare majoră față de practica actuală, care permite cumpărarea anticipată a unui al doilea loc, urmată de o posibilă rambursare, sau solicitarea gratuită a unui scaun suplimentar direct la aeroport.

Southwest a transmis clar într-un comunicat că: „Pentru a asigura spațiu, le comunicăm clienților care au folosit anterior politica privind locurile suplimentare că ar trebui să o achiziționeze la momentul rezervării”. Măsura marchează o schimbare de ton, compania precizând și că menține dreptul exclusiv de a decide cine trebuie să cumpere un loc în plus, în funcție de fiecare situație.

Ce reacții stârnește noua politică

Decizia a provocat îngrijorare în rândul celor care lucrează direct cu pasagerii supraponderali. Jason Vaughn, agent de turism specializat în călătorii pentru persoane supraponderale, avertizează că schimbarea va afecta negativ toți pasagerii: „Cred că va înrăutăți experiența de zbor pentru toată lumea”.

El explică faptul că, fără garanția rambursării, mulți vor încerca să se descurce cu un singur loc, ceea ce poate produce disconfort atât pentru ei, cât și pentru ceilalți călători. Southwest a fost însă categorică în mesajul său: „Clienții care ocupă locul/locurile vecine ar trebui să achiziționeze în mod proactiv numărul de locuri necesar înainte de călătorie pentru a se asigura că locul suplimentar este disponibil.” și a subliniat că „Cotiera este considerată a fi limita definitivă dintre scaune”, potrivit .

Cum vor funcționa verificările și ce se întâmplă dacă zborul este plin

În noile condiții, dacă un pasager care are nevoie de un loc suplimentar nu îl cumpără înainte de plecare, acesta îl va achiziționa obligatoriu la aeroport. În situația în care este deja ocupat integral, pasagerul va fi reprogramat pe un alt zbor. Southwest a reamintit că „Southwest poate stabili, la discreția sa exclusivă, că este necesar un loc suplimentar din motive de siguranță”, relatează Libbertatea.ro.

Pasagerii pot totuși primi rambursarea costului celui de-al doilea loc, cu condiția ca zborul să nu fie complet. Sistemul va fi aplicat odată cu introducerea alocării de locuri, o noutate pentru companie, care până acum nu avea un astfel de mecanism.

Ce alte taxe și servicii noi pregătește compania aeriană

Pe lângă politica pentru pasagerii supraponderali, Southwest introduce treptat și alte ajustări pentru a-și crește profitabilitatea. Compania a anunțat taxe suplimentare pentru locurile cu spațiu extins pentru picioare și pregătește lansarea de noapte. Totodată, renunțarea la bagajele gratuite și implementarea locurilor preferențiale contra cost fac parte din aceeași strategie comercială.

Contextul global accentuează și el presiunea asupra industriei, având în vedere că obezitatea este considerată o amenințare majoră la nivel internațional. Estimările arată că până în 2050, mai mult de jumătate dintre adulți și o treime dintre copii ar putea fi supraponderali sau obezi, fenomen cu implicații serioase asupra mobilității și siguranței în transportul aerian.