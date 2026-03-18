Sezonul polenului. Cum îți afectează sănătatea și ce măsuri să iei

Selen Osmanoglu
18 mart. 2026, 09:29
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Principalii alergeni de primăvară
  2. Cum să gestionezi alergiile
  3. Imunoterapia: o soluție pe termen lung
  4. Când să consulți un alergolog

Primăvara nu aduce doar zile însorite și temperaturi mai blânde, ci și o creștere semnificativă a polenului în aer. Aceasta poate declanșa alergii severe la persoanele sensibile, afectând calitatea vieții și activitățile de zi cu zi. Rinita alergică, conjunctivita alergică sau chiar crizele de astm se pot intensifica în această perioadă, iar prevenția devine esențială.

„Doar în Statele Unite, dintre cele 67 de milioane de persoane care suferă de alergii, peste 80% sunt sensibile la polen”, atrag atenția specialiștii. La nivel global, aproximativ 25% din populație experimentează simptome specifice la polen sau la alte substanțe alergene sezoniere, ceea ce înseamnă că una din patru persoane poate fi afectată.

Principalii alergeni de primăvară

Sezonul alergiilor este marcat de polenul arborilor, ierbii și de sporii de mucegai. Arborii precum mesteacănul, ulmul, arțarul, frasinul, plopul, salcia, dudul și nucul se numără printre principalii declanșatori. Polenul este transportat ușor de vânt și ajunge rapid la nas, ochi sau plămâni, scrie Click.

La persoanele alergice, sistemul imunitar „identifică polenul ca o substanță periculoasă și răspunde prin eliberarea histaminei, responsabilă pentru majoritatea simptomelor neplăcute”, explică medicii.

Simptomele care nu trebuie ignorate

Alergiile sezoniere pot fi confundate cu răceala, însă câteva semne distinctive îi pot ajuta pe pacienți să facă diferența:

  • nas înfundat și secreții nazale apoase
  • strănut repetat, în salve
  • mâncărimi la nivelul nasului și gâtului
  • ochi roșii, iritați și lăcrimoși
  • tuse persistentă, mai accentuată dimineața și seara
  • dificultăți de respirație în cazuri severe
  • oboseală, iritabilitate și probleme de concentrare

La copii, un semn frecvent este frecarea constantă a nasului în sus, uneori lăsând o linie vizibilă pe piele. În formele mai severe, alergiile pot agrava astmul bronșic și pot afecta calitatea somnului.

Cum să gestionezi alergiile

Tratamentul alergiilor presupune trei direcții principale: evitarea alergenilor, tratament medicamentos și imunoterapie.

Cele mai frecvent utilizate medicamente sunt antihistaminicele, disponibile sub formă de tablete, lichide sau spray-uri nazale, care reduc strănutul, mâncărimea și secrețiile nazale. Alte opțiuni recomandate includ:

  • spray-uri nazale cu corticosteroizi, pentru reducerea inflamației
  • decongestionante, pentru desfundarea nasului pe termen scurt
  • cromoglicat de sodiu (cromolyn), care previne eliberarea substanțelor implicate în reacția alergică
  • antagoniști ai receptorilor de leucotriene, utili pacienților cu alergii și astm

În cazuri severe, pot fi prescriși corticosteroizi orali sau injectabili, însă doar temporar, din cauza efectelor secundare.

Imunoterapia: o soluție pe termen lung

Pentru cei care nu răspund la tratamentele standard, imunoterapia reprezintă o opțiune. Aceasta presupune administrarea controlată a unor cantități mici de alergen, pentru a „antrena” sistemul imunitar să nu reacționeze excesiv. Imunoterapia poate fi realizată prin injecții alergice sau tablete sublinguale, cu rezultate semnificative pe termen lung, reducând simptomele și, în unele cazuri, chiar eliminând alergia.

Când să consulți un alergolog

Este recomandat să ceri sfatul unui specialist dacă:

  • simptomele persistă mai mult de 7–10 zile
  • tratamentele obișnuite nu dau rezultate
  • apar dificultăți de respirație, respirație șuierătoare sau presiune în piept

Menținerea unui mediu curat, limitarea expunerii la polen și tratamentul corect pot ține alergiile sub control și pot proteja calitatea vieții în sezonul de primăvară.

