Parlamentul federal va discuta o propunere privind repatrierea depozitate în străinătate, în SUA. Dezbaterea a fost propusă, printr-o moțiune de partidul extremist Alternativa pentru Germania (AfD).

Parlamentul federal discută despre repatrierea aurului

Partidul de extremă dreapta (AfD) a dpus o moțiune prin care propune repatrierea rezervelor de aur ale Germaniei, aflate în străinătate. Parlamentul federal urmează să dezbată acest subiect miercuri, 18 martie, transmite DPA. AfD susține că reprezintă interesele cetățenilor care au dreptul să să aibă activele naţionale păstrate în întregime sub control german şi pe teritoriul german.

„Trăim într-o perioadă în care drepturile de proprietate, şi chiar legislaţia internaţională, nu mai sunt pe deplin garantate”, a afirmat adjunctul liderului AfD, Peter Boehringer.

De altfel, subiectul nu este o noutate. Problema este în dezbatere de mai multă vreme. Anterior moțiunii depusă de extremiști, Federaţia contribuabililor din Germania a cerut repatrierea rezervelor de aur din Statele Unite. Aurul german este adăpostit în Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed). Federația se teme că bunurile germane ar putea fi confiscate, având în vedere imprevizibilitatea politicilor lui Donald Trump.

De altfel, această opinie este împărtășită de Verzii germani şi de Partidul Liber Democrat (FDP).

Germania deține 3.350 de tone de aur

Germania deţine a doua cea mai mare rezervă de aur din lume, după SUA, însumând aproximativ 3.350 tone la sfârşitul anului 2025. În aceste condiții, temerile și discuțiile din Parlamentul federal nu sunt nejustificate.

Potrivit Bundesbank, mai mult de jumătate din rezerva de aur este stocată în seifurile băncii centrale din Frankfurt. Aici se găsesc aproximativ 1.710 tone, peste jumătate. Restul rezervei este împărţit între sediul de la New York, aproximativ 1.236 tone, şi Banca Angliei, aproximativ 404 tone.

Preşedintele Băncii Centrale, , Joachim Nagel, nu este de acord cu repatrierea. În mai multe rânduri, el a declarat că nu există motive ca rezervele de aur ale Germaniei să fie retrase de la Rezerva Federală a Statelor Unite.

„Nu am nicio îndoială că aurul nostru este depozitat în siguranţă la sediul Fed din New York”, a declarat preşedintele Bundesbank, Joachim Nagel pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Parlamentul federal susținut de la Bruxelles

Preşedinta comisiei de apărare din Parlamentul European, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a cerut recent Guvernului german să readucă aurul acasă. Cererea sa vine în consens cu moțiunea dezbătută în Parlamentul federal de la Berlin. Marie-Agnes Strack-Zimmermann s-a arătat circumspectă față de politicile lui .

„Într-o perioadă de incertitudine globală crescândă şi sub politica americană imprevizibilă a preşedintelui Trump, nu mai este acceptabil ca aproximativ 37% din rezervele de aur ale Germaniei, peste 1.230 de tone, să fie depozitate în seifurile Rezervei Federale din New York”, a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmermann pentru revista Spiegel.

În replică, președintele Bundesbank susține că efectuează periodic un audit al stocurilor de aur pe care le deţine. El a precizat că 300 de tone au fost transferate înapoi la Frankfurt, de la New York, acum 10 ani.