B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Germania și-a pierdut încrederea în Trump. Parlamentul federal analizează repatrierea tezaurului de aur din SUA

Adrian Teampău
17 mart. 2026, 18:58
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
Parlamentul federal va discuta o propunere privind repatrierea rezervelor de aur depozitate în străinătate, în SUA. Dezbaterea a fost propusă, printr-o moțiune de partidul extremist Alternativa pentru Germania (AfD).

Parlamentul federal discută despre repatrierea aurului

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a dpus o moțiune prin care propune repatrierea rezervelor de aur ale Germaniei, aflate în străinătate. Parlamentul federal urmează să dezbată acest subiect miercuri, 18 martie, transmite DPA. AfD susține că reprezintă interesele cetățenilor care au dreptul să să aibă activele naţionale păstrate în întregime sub control german şi pe teritoriul german.

„Trăim într-o perioadă în care drepturile de proprietate, şi chiar legislaţia internaţională, nu mai sunt pe deplin garantate”, a afirmat adjunctul liderului AfD, Peter Boehringer.

De altfel, subiectul nu este o noutate. Problema este în dezbatere de mai multă vreme. Anterior moțiunii depusă de extremiști, Federaţia contribuabililor din Germania a cerut repatrierea rezervelor de aur din Statele Unite. Aurul german este adăpostit în Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed). Federația se teme că bunurile germane ar putea fi confiscate, având în vedere imprevizibilitatea politicilor lui Donald Trump.

De altfel, această opinie este împărtășită de Verzii germani şi de Partidul Liber Democrat (FDP).

Germania deține 3.350 de tone de aur

Germania deţine a doua cea mai mare rezervă de aur din lume, după SUA, însumând aproximativ 3.350 tone la sfârşitul anului 2025. În aceste condiții, temerile și discuțiile din Parlamentul federal nu sunt nejustificate.

Potrivit Bundesbank, mai mult de jumătate din rezerva de aur este stocată în seifurile băncii centrale din Frankfurt. Aici se găsesc aproximativ 1.710 tone, peste jumătate. Restul rezervei este împărţit între sediul Fed de la New York, aproximativ 1.236 tone, şi Banca Angliei, aproximativ 404 tone.

Preşedintele Băncii Centrale, Bundesbank, Joachim Nagel, nu este de acord cu repatrierea. În mai multe rânduri, el a declarat că nu există motive ca rezervele de aur ale Germaniei să fie retrase de la Rezerva Federală a Statelor Unite.

„Nu am nicio îndoială că aurul nostru este depozitat în siguranţă la sediul Fed din New York”, a declarat preşedintele Bundesbank, Joachim Nagel pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Parlamentul federal susținut de la Bruxelles

Preşedinta comisiei de apărare din Parlamentul European, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a cerut recent Guvernului german să readucă aurul acasă. Cererea sa vine în consens cu moțiunea dezbătută în Parlamentul federal de la Berlin. Marie-Agnes Strack-Zimmermann s-a arătat circumspectă față de politicile lui Donald Trump.

„Într-o perioadă de incertitudine globală crescândă şi sub politica americană imprevizibilă a preşedintelui Trump, nu mai este acceptabil ca aproximativ 37% din rezervele de aur ale Germaniei, peste 1.230 de tone, să fie depozitate în seifurile Rezervei Federale din New York”, a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmermann pentru revista Spiegel.

În replică, președintele Bundesbank susține că efectuează periodic un audit al stocurilor de aur pe care le deţine. El a precizat că 300 de tone au fost transferate înapoi la Frankfurt, de la New York, acum 10 ani.

Tags:
Citește și...
Mesajul dur al lui Donald Trump pentru statele din NATO. „Nu avem nevoie de nimic de la voi.”
Externe
Mesajul dur al lui Donald Trump pentru statele din NATO. „Nu avem nevoie de nimic de la voi.”
Băsescu: Trump a fost informat că Iranul va ataca bazele militare ale SUA. Degeaba se face că e surprins. A știut și a mers înainte (VIDEO)
Externe
Băsescu: Trump a fost informat că Iranul va ataca bazele militare ale SUA. Degeaba se face că e surprins. A știut și a mers înainte (VIDEO)
Sute de imigranți dispar fără urmă în Mediterană: Autoritățile sunt acuzate că ascund datele despre tragedii
Externe
Sute de imigranți dispar fără urmă în Mediterană: Autoritățile sunt acuzate că ascund datele despre tragedii
Demisie de rang înalt în administrația Trump. Șeful antiterorismului din SUA contestă războiul cu Iranul
Externe
Demisie de rang înalt în administrația Trump. Șeful antiterorismului din SUA contestă războiul cu Iranul
Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
Externe
Alertă! A fost descoperită o dronă pe un câmp: „Conține un dispozitiv explozibil”. Locul unde a fost găsită
Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
Externe
Pericol în Strâmtoarea Ormuz: Escorta nu mai e suficientă, navele rămân vulnerabile
Hittler și Zielinski se înfruntă weekendul acesta pentru o primărie din Franța
Externe
Hittler și Zielinski se înfruntă weekendul acesta pentru o primărie din Franța
Cum se comportă Prințul William cu Kate Middleton când nu îi vede nimeni. Detaliul care i-a surprins pe toți
Externe
Cum se comportă Prințul William cu Kate Middleton când nu îi vede nimeni. Detaliul care i-a surprins pe toți
Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
Externe
Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
Externe
Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
Ultima oră
18:50 - Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc. Prima reacție cu privire la apropierea de Dan Alexa
18:39 - Controale ample ale ANPC scot la iveală nereguli în benzinării. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii
18:36 - Elena Cârstea, mărturii sfâșietoare despre moartea fiului său vitreg: „A luat o doză în plus și a murit”
18:25 - PNL strică tovărășia cu PSD din cauza lui Adrian Câciu. Peneliștii cer sancțiuni după derapajul din comisia de buget
18:17 - Mesajul dur al lui Donald Trump pentru statele din NATO. „Nu avem nevoie de nimic de la voi.”
18:17 - Băsescu: Trump a fost informat că Iranul va ataca bazele militare ale SUA. Degeaba se face că e surprins. A știut și a mers înainte (VIDEO)
18:07 - Atenție la linkurile primite prin SMS! Un bărbat din Vâlcea a fost arestat după ce a golit 133 de conturi
17:53 - Bulgaria a devenit raiul cumpărăturilor ieftine. Românii și grecii se înghesuie la benzinării și în magazinele alimentare
17:37 - Sute de imigranți dispar fără urmă în Mediterană: Autoritățile sunt acuzate că ascund datele despre tragedii
17:34 - Cum a fost surprins Nicușor Dan la Cotroceni: A donat sânge alături de angajați: „Putem face o mare diferență” (VIDEO)