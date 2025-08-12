Sfârșit tragic pentru un român. Angajat în Spania, bărbatul a murit după ce un incendiu de vegetație s-a extins și a înghițit centrul ecvestru la care lucra. Tragedia a avut loc zona Tres Cantos, din apropierea Madridului.

Cuprins:

Care este amploarea dezastrului provocat de incendiu Câte zone din Spania continuă să fie afectate de incendiile

Care este amploarea dezastrului provocat de incendiu

Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului. Acesta a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz, dar s-a stins din viață din cauza arsurilor.

În momentul în care a fost surprins de incendiu, românul se afla într-un centru ecvestru din Soto de Viñuelas, acolo unde era angajat. Și o parte din au fost ucise de flăcările care au înghițit clădirea.

În cursul nopții, când condițiile meteo le-au permis, pompierii au reușit să izoleze incendiul de vegetație din zona Tres Cantos. Deși focul nu a fost stins în întregime, circulație pa nu a fost M-607 a fost redeschisă.

Flăcările din zonă au distrus, până acum, în jur de 1.000 de hectare, relatează .

Câte zone din Spania continuă să fie afectate de incendii

Incendiile care încă sunt active în șase comunități autonome din Spania (Andaluzia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia și Madrid) au dus la pierderea unei vieți omenești, rănirea altor două persoane și încetarea din viață a mai multor animale. De asemenea, de oameni au fost nevoiți să-și evacueze locuințele.

Valul de căldură din Spania a continuat și marți, temperaturile urcând chiar și până la 44 de grade Celsius în unele regiuni, potrivit serviciului de meteorologie AEMET. Vegetația uscată și vântul puternic facilitează extinderea rapidă și greu de controlat a flăcărilor, provocând uneori vârtejuri de foc.