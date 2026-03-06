B1 Inregistrari!
Și-a lăsat copilul cu tatăl și a avut parte de o surpriză. Scena care a făcut mii de oameni să zâmbească online

Selen Osmanoglu
06 mart. 2026, 19:48
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Liniștea suspectă din casă
  2. Momentul surprins pe filmare
  3. Reacția relaxată a tatălui
  4. Clipul a devenit viral pe internet

Un moment amuzant din viața de familie a devenit viral pe internet, după ce o mamă din Statele Unite a filmat ce s-a întâmplat când și-a lăsat pentru scurt timp fiica în grija tatălui. Când s-a întors în cameră, femeia a descoperit un tablou neașteptat: copilul dormea liniștit pe podea.

Liniștea suspectă din casă

Emani Worrell, o mamă de 23 de ani din Carolina de Nord, făcea curățenie și spăla rufe când a observat că în casă s-a făcut brusc liniște. Partenerul ei, Malik Worrell, și fiica lor de un an, Malani, care se aflau într-o altă cameră, nu mai făceau niciun zgomot, scrie Click.

Femeia spune că lipsise de lângă ei cel mult 30 de minute, însă liniștea neașteptată a făcut-o să creadă că „se întâmplă ceva neobișnuit”.

Când a intrat în cameră, a avut parte de o surpriză totală: „Când am intrat și mi-am văzut copilul pe podea, primul meu gând a fost: «Ce naiba se întâmplă aici?»”, povestește ea.

Emani spune că de obicei îi găsește pe tată și pe fiica lor dormind în poziții drăguțe, însă de această dată scena a fost complet diferită.

Momentul surprins pe filmare

Mama a filmat rapid scena și a postat videoclipul pe rețelele sociale. În clip, ea arată exact ce a văzut când a intrat în cameră, iar peste imagine a adăugat un mesaj glumeț: „Când ți-ai lăsat copilul cu tatăl lui”.

În descrierea videoclipului, Emani a adăugat și o întrebare care a stârnit reacții amuzate în mediul online: „De ce doarme pe podea ”.

După ce a terminat de filmat, femeia l-a trezit pe Malik pentru a afla cum a ajuns Malani în acea poziție.

Reacția relaxată a tatălui

Răspunsul partenerului ei a făcut momentul și mai amuzant: „S-a uitat la mine de parcă încerca să-și dea seama ce făceam eu acolo, ca și cum eu eram cea care pusese copilul să doarmă pe podea”, spune Emani.

Potrivit acesteia, reacția lui a fost extrem de relaxată: „Răspunsul lui a fost foarte relaxat, de parcă știa că totul e în regulă și că ea pur și simplu doarme.”

După explicația scurtă, bărbatul a adormit la loc: „Apoi a adormit la loc. Nu m-am putut abține să nu râd”, povestește ea. „A fost un exemplu foarte autentic al legăturii relaxate pe care o au.”

Clipul a devenit viral pe internet

Videoclipul a strâns rapid numeroase reacții și comentarii din partea utilizatorilor de pe rețelele sociale. Mulți dintre ei au încercat să ghicească ce s-ar fi putut întâmpla înainte de momentul surprins în filmare.

„Unii cred că Malik a adormit ținând-o pe Malani în brațe, iar ea s-a dat jos să se joace înainte să adoarmă și ea”, spune Emani.

Familia are însă propria teorie preferată: „Teoria noastră preferată este că s-au distrat atât de mult încât s-au epuizat unul pe celălalt. Cred că aceasta este probabil cea mai apropiată de adevăr.”

Mama spune că momentul a fost unul complet spontan și nu s-a gândit că va ajunge atât de popular pe internet: „Cu siguranță nu ne așteptam ca acest clip să devină viral”, spune ea. „A fost pur și simplu unul dintre acele momente autentice din telefonul meu, pe care am decis să le împărtășim pe rețelele sociale.”

