Simptomele stranii pe care le au cei care au trecut prin boala COVID-19: De la dureri în tot corpul la creșterea în greutate și căderea părului

Unii dintre cei care au trecut prin boala COVID-19 se plâng de dureri în tot corpul, fără o localizare anume. Această durere, care tot migrează în organism, e însoțită de multe ori și de o stare de oboseală accentuată și de tulburări de somn. Despre aceste stări a vorbit neurologul Oibek Turgunhujaev, citat de RIA Novosti.

Specialiștii au remarcat și alte simptome ale ceea ce se numește acum ”Long COVID”: probleme de vedere, dereglări hormonale care duc la creșterea în greutate, probleme dentare, palpitații, căderea părului, probleme de concentrare.

COVID-19 lasă în urmă dureri în tot corpul

Oibek Turgunhujaev e neurologul şef al reţelei de clinici Semeinaia din Rusia şi cercetător principal în Ministrul rus al Sănătății. Acesta a citat un studiu potrivit căruia aproape 10% dintre cei care au trecut prin COVID-19 se plâng de o durere care migrează în corp, de oboseală accentuată și tulburări de somn. Durerea aceasta se numește fibromialgie.

„E o boală care provoacă dureri ce migrează la nivelul ganglionilor limfatici, articulațiilor, la extremitățile brațelor și picioarelor. Pacienții se plâng și de oboseală, tulburări de somn, de senzaţia de ”ceață în cap””, a declarat Turgunhujaev.

Cum se explică durerea în tot corpul și cum se tratează aceasta

Medicul a mai explicat faptul că avem în creier „o reacţie, un răspuns analgezic”. Când ne lovim și ne doare ceva, după un timp sentimentul dispare tocmai pentru că funcționează acest sistem de calmare. La pacienții care au trecut rin COVID-19, „acest sistem s-ar putea să nu mai funcționeze”.

Persoanele care au astfel de simptome trebuie să consulte medicul.

„Folosim două grupe de medicamente: antiepileptice și antidepresive, care au efecte analgezice. Uneori completăm terapia cu intervenții non-medicamentoase, precum terapie cu exerciții fizice și psihoterapie pentru durerea cronică”, a mai afirmat Oibek Turgunhujaev, într-un interviu.

Oamenii de știință mai susțin că boala COVID-19 crește riscul de naștere a unui copil mort.

Cea mai eficientă armă împotriva coronavirusului e vaccinarea. În Rusia, majoritatea pacienților COVID-19 sunt nevaccinați. Mihail Murașko, ministrul Sănătății, a declarat că procentul celor vaccinați în rândul pacienților COVID nu trece de 4%.

Alte simptome ale ”Long COVID”

Într-o postare pe pagina de Facebook a Comitetului român de Vaccinare, o pacientă a prezentat simptomele pe care le are după ce s-a vindecat de COVID-19:

“Infectată în 2020. Simptome post covid:

– căderea părului;

-dureri de cap persistente 6 luni de zile;

– apariția tiroidei autoimune;

-ridicarea gingiilor;

– deteriorarea dinților;

-dureri de genunchi;

-pierderi de memorie;

– mărirea dioptriei;

– oboseală (încă o mai am);

– momente de depresie;

-insomnii;

-creșterea colesterolului și trigliceridelor cu care încă mă lupt;

-palpitații la inimă.

Este tot ce am putut observa post covid. Ochelari purtam și înainte, doar că aveam dioptrii extrem de mici de ani de zile. Au crescut foarte mult într-un an. Cu trigliceridele și colesterolul nu am avut niciodată probleme, dureri de cap erau dar vagi, în schimb, în cele 6 luni au fost crunte, simțeam că îmi strânge cineva capul într-o menghină. Când vorbesc de cele de mai sus, nu mă refer la simptome ușoare ci la dureri pe care nu le-am avut niciodată.

Îmi cunosc corpul, îmi fac analize în mod curent, am grijă de sănătatea mea. Simt că am îmbătrânit cu 10 ani după Covid. Voi ce ați mai experimentat și cum v-ați tratat? Mai aveți simptome și la cât timp? Sunt vaccinată cu ambele doze deși după un an încă mai aveam anticorpi”, a explicat Adriana Stanciu.

Iar o altă pacientă a povestit: „Obosesc foarte repede când merg, încă mai am lichid la inimă, ficat afectat, părul nu-mi mai cade, îmi tremură tot corpul, glicemia încă nu și-a revenit la normal, vedere afectată. Medicul mi-a spus că așa rămân toată viața, cu aceste urmări: pericardită, fibroză pulmonară, neuropatie. Atunci am slăbit 30 kg în 10 zile, dar acum am pus înapoi aproape dublu deoarece am tiroida hasimoto și mai multe boli autoimune”.