Sindicaliștii din administrația locală vor protesta luni, în București, față de măsurile de reducere a personalului anunţate de Guvern. Ei amenință și cu greva generală.

Ce solicită angajații din administrația locală

Protestul va începe la ora 10.00, în fața Guvernului. Manifestanții vor merge apoi în marș până la Parlament, unde e programată adunarea publică pentru orele 14.00 – 15.00.

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, au avertizat sindicaliştii din administrația locală.

Ei au mai multe revendicări:

să nu se facă „din pix”

realizarea de analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal

predictibilitate în domeniu

condiții de muncă decente

eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici

negociere colectivă şi autonomie locală

renunţarea la intenţia de a stabili o grilă de salarizare mai joasă pentru personalul din localitățile cu venituri reduse din impozite şi taxe locale

Cum vede reforma adevărată un sindicalist din administrație

„Nu mai avem oameni noi care să vină în sistem, tineri absolvenți, personalul este oricum subdepășit și a se lua măsuri din acestea pur contabile, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceva util pentru administrația publică”, a declarat preşedintele Sindicatului Naţional „Forţa Legii”, Ringo Dămureanu, pentru

El a precizat apoi că protestează în primul rând pentru că Guvernul vrea să ia măsuri care-i vizează fără să-i consulte mai întâi: „Este necesară reluarea dialogului”.

Dămureanu a mai spus că sindicaliștii sunt de acord cu reforma, dar aceasta să plece de la primari, apoi: eliminarea viceprimarilor, reducerea indemnizației consilierilor locali sau chiar neindemnizarea acestora, eliminarea consilierilor personali pentru primari, viceprimari în special la comune și orașele mici.

Liderul de sindicat a mai declarat că, de la începutul acestei luni, mare parte din administrația locală nu lucrează cu publicul, în semn de protest: „Peste trei sferturi dintre primării, la nivel teritorial (…), au lipit pe uși: ‘Protest, nu lucrăm cu publicul’; au cerut înțelegerea cetățenilor, însă, din păcate, nu aceasta este soluția, pentru că nu cetățenii sunt de vină pentru că guvernanții doresc să adopte măsuri pe care nu le discută cu cei interesați. Vor continua cu siguranță măsurile de protest, dacă Guvernul nu arată o deschidere spre dialog cu autoritățile administrației locale și cu sindicatele din administrație”.