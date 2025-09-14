B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sindicaliștii din administrație protestează luni, în București, și amenință cu greva generală. Revendicările

Sindicaliștii din administrație protestează luni, în București, și amenință cu greva generală. Revendicările

Traian Avarvarei
14 sept. 2025, 16:25
Sindicaliștii din administrație protestează luni, în București, și amenință cu greva generală. Revendicările
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce solicită angajații din administrația locală
  2. Cum vede reforma adevărată un sindicalist din administrație

Sindicaliștii din administrația locală vor protesta luni, în București, față de măsurile de reducere a personalului anunţate de Guvern. Ei amenință și cu greva generală.

Ce solicită angajații din administrația locală

Protestul va începe la ora 10.00, în fața Guvernului. Manifestanții vor merge apoi în marș până la Parlament, unde e programată adunarea publică pentru orele 14.00 – 15.00.

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, au avertizat sindicaliştii din administrația locală.

Ei au mai multe revendicări:

  • să nu se facă disponibilizări „din pix”
  • realizarea de analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal
  • predictibilitate în domeniu
  • condiții de muncă decente
  • eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici
  • negociere colectivă şi autonomie locală
  • renunţarea la intenţia de a stabili o grilă de salarizare mai joasă pentru personalul din localitățile cu venituri reduse din impozite şi taxe locale

Cum vede reforma adevărată un sindicalist din administrație

„Nu mai avem oameni noi care să vină în sistem, tineri absolvenți, personalul este oricum subdepășit și a se lua măsuri din acestea pur contabile, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceva util pentru administrația publică”, a declarat preşedintele Sindicatului Naţional „Forţa Legii”, Ringo Dămureanu, pentru Agerpres.

El a precizat apoi că protestează în primul rând pentru că Guvernul vrea să ia măsuri care-i vizează fără să-i consulte mai întâi: „Este necesară reluarea dialogului”.

Dămureanu a mai spus că sindicaliștii sunt de acord cu reforma, dar aceasta să plece de la primari, apoi: eliminarea viceprimarilor, reducerea indemnizației consilierilor locali sau chiar neindemnizarea acestora, eliminarea consilierilor personali pentru primari, viceprimari în special la comune și orașele mici.

Liderul de sindicat a mai declarat că, de la începutul acestei luni, mare parte din administrația locală nu lucrează cu publicul, în semn de protest: „Peste trei sferturi dintre primării, la nivel teritorial (…), au lipit pe uși: ‘Protest, nu lucrăm cu publicul’; au cerut înțelegerea cetățenilor, însă, din păcate, nu aceasta este soluția, pentru că nu cetățenii sunt de vină pentru că guvernanții doresc să adopte măsuri pe care nu le discută cu cei interesați. Vor continua cu siguranță măsurile de protest, dacă Guvernul nu arată o deschidere spre dialog cu autoritățile administrației locale și cu sindicatele din administrație”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Fragmente de drone rusești, identificate pe teritoriul României. Explicațiile Ministerului Apărării
Eveniment
Fragmente de drone rusești, identificate pe teritoriul României. Explicațiile Ministerului Apărării
Dezamăgirile unei românce la revenirea din SUA: „O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Eveniment
Dezamăgirile unei românce la revenirea din SUA: „O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Ce s-a întâmplat cu drona rusească intrată în România. Moșteanu: „Duminică va fi un survol în zonă” (VIDEO)
Eveniment
Ce s-a întâmplat cu drona rusească intrată în România. Moșteanu: „Duminică va fi un survol în zonă” (VIDEO)
O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
Eveniment
O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 septembrie: Vărsătorii trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 14 – 20 septembrie: Vărsătorii trebuie să vadă unde s-a ajuns la o limită și să producă un șoc acolo, o transformare radicală (VIDEO)
Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară
Eveniment
Dulceața de mere cu nuci: delicatesa toamnei care aduce savoare în fiecare borcan. Află cum se prepară
EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
Eveniment
EXCLUSIV| Interviu cu unul dintre actorii filmului „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar: „A fost confirmarea faptului că m-am născut pentru asta”
Profesor de muzică, reținut pentru relații sexuale cu o elevă. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Profesor de muzică, reținut pentru relații sexuale cu o elevă. Unde s-a petrecut incidentul
Adolescent de 13 ani, mort în curtea școlii, în timp ce își aștepta mama. Din ce cauză s-a produs tragedia
Eveniment
Adolescent de 13 ani, mort în curtea școlii, în timp ce își aștepta mama. Din ce cauză s-a produs tragedia
Consiliul Județean Ilfov, acțiuni ample de cosire a ambroziei. Ce a transmis instituția
Politică
Consiliul Județean Ilfov, acțiuni ample de cosire a ambroziei. Ce a transmis instituția
Ultima oră
19:08 - Ispitele de la Insula Iubirii, ironii despre nunta anulată a Ellei Vișan: „S-a furat mireasa!”. Reacția concurentei (FOTO)
18:32 - Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
17:59 - Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)
17:24 - Fragmente de drone rusești, identificate pe teritoriul României. Explicațiile Ministerului Apărării
16:59 - Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Pîslaru a explicat cauzele și ce a făcut el pentru a salva Planul (VIDEO)
15:58 - Iulia Vântur, dezvăluiri despre începuturile pe scena actoriei în India. Cum a fost privită de actrițele indiene și care a fost cea mai mare dorință a ei din copilărie
15:26 - Marius Budăi (PSD) spune efectele renunțării la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Cam asta e, din păcate”
14:39 - Partenerul transgender al asasinului lui Charlie Kirk, cheia anchetei FBI. Ce informații noi au ieșit la iveală
13:49 - Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei
13:16 - Veste BOMBĂ! Două ispite de la „Insula Iubirii” formează un cuplu, de mai bine de jumătate de an. Despre cine este vorba