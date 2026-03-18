Tensiunile din sistemul de educație se intensifică, pe fondul acuzațiilor lansate de sindicate privind presiuni exercitate asupra profesorilor. În paralel, liderii sindicali cer continuarea protestelor și anunță posibile efecte asupra simulării Bacalaureatului.

De ce vorbesc sindicatele despre presiuni și „manevre”

Reprezentanții (FSLI) și ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” susțin că organizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională a fost influențată de decizii luate în grabă, menite să acopere lipsa cadrelor didactice. Aceștia acuză intervenții directe ale unor persoane din conducere, care ar fi modificat organizarea examenelor.

„Ne aflăm la finalul perioadei destinate simulărilor , un moment care a demonstrat, încă o dată, că forţa noastră stă în unitate şi în curajul de a ne apăra demnitatea. Motivul principal pentru care am recurs la protestul de a nu participa la aceste simulări este clar pentru noi toţi: Guvernul continuă să ne ignore revendicările. Nu putem accepta la nesfârşit ca educaţia să funcţioneze doar pe baza sacrificiului şi a muncii neplătite sau subevaluate a cadrelor didactice! Din păcate, aceste zile ne-au arătat şi o altă faţă a sistemului, una a constrângerilor şi a managementului prin frică. Am asistat la manevre disperate din partea unor persoane aflate vremelnic în funcţii de conducere, care au schimbat peste noapte centrele de examen sau au improvizat comisii. Aceste măsuri nu au fost luate în interesul elevilor, ci exclusiv din dorinţa de a «petici» lipsa profesorilor şi de a masca în faţa opiniei publice amploarea reală a protestului nostru”, se arată în comunicat.

Chiar și în aceste condiții, simularea s-a desfășurat în majoritatea școlilor, depășind 97% dintre unități. Totuși, peste o sută de școli nu au organizat testările, ca urmare a profesorilor implicați în protest, relatează Capital.

Ce urmează pentru simularea Bacalaureatului

Sindicaliștii anunță că acțiunile nu se opresc aici și le cer profesorilor să rămână uniți în fața presiunilor. Simularea Bacalaureatului devine astfel următorul moment cheie, care ar putea fi afectat de protest.

„Dragi colegi, lupta noastră nu trebuie să se oprească aici! Săptămâna viitoare urmează simulările pentru Examenul de bacalaureat, un nou test al hotărârii noastre. Facem un apel la toţi colegii profesori, membri de sindicat, care ar trebui să fie implicaţi în aceste simulări: rămâneţi uniţi şi fermi pe poziţii! Nu cedaţi în faţa intimidărilor! Nu vă lăsaţi dezbinaţi! Drepturile noastre nu se negociază în genunchi, ci se câştigă prin luptă şi solidaritate. Fiţi alături unii de ceilalţi, comunicaţi orice formă de abuz către liderii de sindicat şi amintiţi-vă că forţa stă în unitate”, transmit sindicaliștii.

Este protestul împotriva elevilor

Sindicatele susțin că acțiunea nu vizează elevii, ci problemele din sistem, precum lipsa investițiilor și supraaglomerarea claselor. În același timp, profesorii recunosc disconfortul creat și cer părinților să înțeleagă contextul mai larg al protestului.

„O menţiune specială şi o profundă apreciere se îndreaptă către profesorii din şcolile în care simularea nu s-a ţinut deloc. Unitatea de care aţi dat dovadă este un exemplu pentru noi toţi. Atunci când o cancelarie este unită, nicio presiune nu poate sparge solidaritatea. Vă mulţumim pentru verticalitate”, mai adaugă reprezentanții sindicatelor.