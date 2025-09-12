B1 Inregistrari!
Singurul desert care te ajută să-ți păstrezi mintea tânără, potrivit lui Leon Dănăilă

Ana Beatrice
12 sept. 2025, 18:27
Sursa Foto: Facebook/ Leon Dănăilă Pagina Oficială
Cuprins
  1. Care este desertul recomandat de Leon Dănăilă
  2. Ce cantitate de ciocolată neagră este recomandată zilnic
  3. Cum acționează ciocolata neagră asupra creierului
  4. Ce alte alimente mai sunt benefice pentru creier
  5. Ce obiceiuri sprijină sănătatea creierului pe termen lung

Neurochirurgul Leon Dănăilă, unul dintre cei mai respectați medici români, a vorbit deschis despre alimentația care poate sprijini sănătatea creierului și păstrarea tinereții mentale. Specialistul a explicat care este singurul desert pe care îl recomandă fără rezerve și pe care oricine îl poate consuma zilnic, în cantități moderate.

Care este desertul recomandat de Leon Dănăilă

Potrivit medicului, ciocolata neagră este alegerea ideală pentru cei care vor să își mențină creierul sănătos. Nu este bogată în zahăr și are în compoziție flavonoide, antioxidanți puternici care combat stresul oxidativ și susțin circulația cerebrală. Aceste substanțe ajută la prevenirea declinului cognitiv și la menținerea unei memorii active chiar și la vârste înaintate.

Ce cantitate de ciocolată neagră este recomandată zilnic

Leon Dănăilă precizează că 20–30 de grame de ciocolată neagră pe zi sunt suficiente pentru a aduce beneficii cognitive. Este important ca produsul să aibă un conținut de minimum 70% cacao și să fie consumat ca atare, nu sub formă de prăjituri, batoane sau creme cu adaos mare de zahăr și grăsimi, notează csid.ro.

Cum acționează ciocolata neagră asupra creierului

Consumată regulat, ciocolata neagră stimulează circulația sângelui la nivel cerebral, îmbunătățește memoria, crește vigilența și poate influența pozitiv starea de spirit. Acest lucru se datorează conținutului de teobromină și feniletilamină, compuși naturali care susțin funcțiile cognitive și buna dispoziție.

Ce alte alimente mai sunt benefice pentru creier

Pe lângă desertul său preferat, Leon Dănăilă recomandă și alte alimente cu efecte pozitive asupra sănătății creierului, dacă sunt consumate moderat:

  • 150 ml de vin roșu pe zi, care are efect antioxidant;

  • până la trei ceșcuțe mici de cafea, utile pentru stimularea concentrării și reducerea riscului de boli neurodegenerative.

Ce obiceiuri sprijină sănătatea creierului pe termen lung

Medicul subliniază că alimentația nu este suficientă. Pentru un creier activ și sănătos este nevoie și de mișcare regulată, citit, exerciții de memorie, conversații frecvente și implicarea în activități sociale. Toate acestea contribuie la menținerea tonusului psihic și a capacității cognitive.

