Leon Dănăilă, despre secretul longevității sale. Sfaturi prețioase pentru cei care doresc să îi urmeze exemplul

Și cu riscul de a mă repetă, sunt multe persoane care vând iluzii, alegeți cu grijă de la cine învățați, pentru că cel mai bun mentor nu este cel care vorbește frumos, ci cel care îți dovedește prin puterea exemplului”, a scris neurochirurgul Leon Dănăilă.

Drama neurochirurgului Leon Dănăilă

Renumitul neurochirurg Leon Dănăilă a trăit o dragoste ca în povești, timp de aproape jumătate de secol. Din păcăte, , atunci când soția sa, Alexandrina s-a stins din viață.

De asemenea, acesta și-a dedicat restul vieții celeilalte mari iubiri: medicina.

„Am rămas cu o dragoste cum nu se poate spune, nu am mai găsit altă persoană, nici nu am căutat, mi-am dirijat activitatea către a citi, a scrie, către cercetare, am făcut multe descoperiri.

Am extrapolat lipsa soției cu activitățile mele profesionale. Fiecare are psihologia lui aparte. Relațiile de familie diferă de la individ la individ. Dar fără dragoste nu realizezi nimic nici în profesie, nici în căsătorie”, a spus academicianul în cadrul emisiunii ”.