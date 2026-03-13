Site-ul ANAF, atacat de hackeri. Atacatorii au legături cu Iranul. Este invocat numele președintelui Nicușor Dan (VIDEO)

Un grup de hackeri a revendicat un atac asupra site-ului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Acțiunea vine ca răspuns la aprobarea de către România a folosirii de echipamente militare americane la baza Mihail Kogălniceanu pentru eventuale operațiuni în Orientul Mijlociu.

De ce a fost atacat site-ul ANAF

Atacul cibernetic asupra site‑ului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost revendicat de un grup de hackeri cu legături cu , cunoscut sub numele de Echipa 313 – Rezistența Cibernetică Islamică.

Potrivit declarațiilor publicate de grup, site-ul a fost atacat ca reacție la răspunsul președintelui României, Nicușor Dan, privind aprobarea folosirii unor echipamente militare americane în România pentru eventuale operațiuni în Orientul Mijlociu.

Grupul de hackeri susține că a vizat site‑ul oficial al ANAF într‑un atac de tip DDoS (serviciu refuzat), care ar fi durat aproximativ o oră. În timpul acestui interval, portalul guvernamental a fost indisponibil sau cu funcționare greoaie, afectând accesul contribuabililor la serviciile online uzuale.

Cine sunt hackerii care au atacat ANAF

Echipa 313 – Rezistența Cibernetică Islamică, este un colectiv de hackeri cunoscut pentru atacuri de acest tip asupra site‑urilor guvernamentale și militare din regiuni precum Bahrein, Arabia Saudită sau Israel.

Conform analizelor firmelor de securitate cibernetică, astfel de grupări au capacitatea de a lansa atacuri coordonate împotriva infrastructurii statale sau industriale pentru scopuri politice, propagandistice sau ca reacție la evenimente geopolitice.

Istoric al atacurilor cibernetice asupra instituțiilor din România

Atacurile din aprilie‑mai 2022 asupra site‑urilor statului român

În 29 aprilie 2022, un val masiv de atacuri de tip Distributed Denial of Service (DDoS) a vizat site‑urile unor instituții cheie ale statului:

portalul Guvernului României

site‑ul Ministerului Apărării Naționale

site‑ul Poliției de Frontieră

CFR Călători

alte instituții și o bancă comercială

Atacul a fost revendicat de gruparea pro‑rusă Killnet, care a declarat că îl derulează ca răspuns la pozițiile politice ale României privind sprijinul acordat Ucrainei. DDoS‑urile au făcut ca paginile vizate să fie inaccesibile pentru o perioadă, deși nu există dovezi publice că date sensibile ar fi fost compromise.

Atac cibernetic în ziua alegerilor prezidențiale din 2025

Pe 4 mai 2025, în prima zi de vot pentru alegerile prezidențiale, mai multe site‑uri oficiale au suferit atacuri cibernetice:

site‑ul Ministerului de Interne

site‑ul Ministerului Justiției

site‑uri ale unor candidați politici

Gruparea pro‑rusă NoName057 (DDOSIA) a revendicat atacurile, care au vizat inclusiv paginile guvernamentale principale, provocând indisponibilitate temporară.

Atac asupra site‑ului Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC)

În 31 ianuarie 2024, site‑ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică a fost ținta unui atac cu trafic masiv — până la 18.000 de accesări pe secundă într‑o perioadă de noapte.

Autoritățile au declarat că funcționarea site‑ului nu a fost afectată