B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026, sub semnul întrebării. Cum influențează conflictul politic decizia autorităților

Participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026, sub semnul întrebării. Cum influențează conflictul politic decizia autorităților

Iulia Petcu
11 mart. 2026, 17:51
Participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026, sub semnul întrebării. Cum influențează conflictul politic decizia autorităților
Cupa Mondială din 2026 Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Gripas Yuri/ABAC
Cuprins
  1. De ce spune Iranul că nu poate participa la Cupa Mondială din 2026
  2. Ce spune FIFA despre prezența Iranului la turneu
  3. În ce grupă a fost repartizată naționala Iranului
  4. Ce alt scandal a implicat recent fotbalul iranian

Tensiunile politice dintre Iran și Statele Unite riscă să aibă efecte directe asupra unui eveniment sportiv major. Ministrul iranian al Sportului a declarat că participarea naționalei de fotbal la Cupa Mondială din 2026 ar putea fi exclusă.

De ce spune Iranul că nu poate participa la Cupa Mondială din 2026

Ministrul Sportului din Iran, Ahmad Donyamali, a afirmat public că autoritățile de la Teheran nu pot accepta participarea la turneul final organizat de Statele Unite, Canada și Mexic.

„Având în vedere că acest regim corupt (din SUA – n.r.) l-a asasinat pe liderul nostru, în niciun caz nu putem participa la Cupa Mondială. (…) Ne-au impus două războaie în decurs de opt sau nouă luni şi au ucis şi martirizat mii de oameni din poporul nostru”, a declarat ministrul la televiziunea de stat din Iran, potrivit Al Jazeera.

Declarația reflectă tensiunile profunde dintre cele două state și sugerează că decizia privind participarea la competiție ar putea fi influențată puternic de evoluțiile politice și militare din regiune.

Ce spune FIFA despre prezența Iranului la turneu

Afirmațiile ministrului iranian au apărut la scurt timp după o declarație făcută de președintele FIFA, Gianni Infantino, referitoare la poziția Statelor Unite. Potrivit oficialului, președintele american Donald Trump ar fi transmis că naționala Iranului este binevenită la turneul final, în ciuda conflictelor din Orientul Mijlociu, relatează Libertatea.

Mesajul sugerează că, din perspectiva organizatorilor competiției, sportul ar trebui să rămână separat de disputele geopolitice.

În ce grupă a fost repartizată naționala Iranului

Selecționata Iranului a reușit deja să se califice la Cupa Mondială din 2026 și a fost repartizată în grupa G a competiției. În această grupă urmează să întâlnească Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Conform programului preliminar, toate meciurile din faza grupelor ar urma să se dispute pe teritoriul Statelor Unite. Iranul ar urma să joace la Inglewood împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie și contra Belgiei pe 21 iunie.

Ultimul meci din grupă ar fi programat la Seattle, pe 26 iunie, când echipa iraniană ar trebui să întâlnească selecționata Egiptului.

Ce alt scandal a implicat recent fotbalul iranian

Fotbalul iranian a fost implicat recent și într-o controversă legată de echipa națională feminină. Situația a apărut înaintea unui meci din Cupa Asiei disputat împotriva Coreei de Sud.

Mai multe jucătoare nu au cântat imnul național înaintea partidei, gest care a generat critici dure în Iran. Ulterior, șapte dintre ele au acceptat oferta Australiei de a primi vize umanitare.

Tags:
Citește și...
VIDEO EXCLUSIV: Ilie Năstase răbufnește împotriva parlamentarilor USR care nu au vrut să voteze pentru anul dedicat lui. „Cine sunt ei? Noi, românii, unde suntem?”
Sport
VIDEO EXCLUSIV: Ilie Năstase răbufnește împotriva parlamentarilor USR care nu au vrut să voteze pentru anul dedicat lui. „Cine sunt ei? Noi, românii, unde suntem?”
Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
Sport
Federația Română de Fotbal introduce o regulă nouă pentru reducerea pauzelor din meciuri. Cum va fi aplicat sistemul „Multiball” în competiții
USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate
Politică
USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate
Mirel Rădoi este oficial antrenorul FCSB. Tehnicianul s-a întâlnit cu suporterii la baza sportivă din Berceni
Sport
Mirel Rădoi este oficial antrenorul FCSB. Tehnicianul s-a întâlnit cu suporterii la baza sportivă din Berceni
Cupa Mondială se va ține în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA nu ia în considerare anularea competiției
Sport
Cupa Mondială se va ține în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA nu ia în considerare anularea competiției
Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
Sport
Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie
Sport
Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie
Înfrângere pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”. AC Milan relansează cursa pentru titlu în Serie A
Sport
Înfrângere pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”. AC Milan relansează cursa pentru titlu în Serie A
Fotbal în Superliga. Rapid Bucureşti și Universitatea Craiova au remizat (1-1) în Giuleşti
Sport
Fotbal în Superliga. Rapid Bucureşti și Universitatea Craiova au remizat (1-1) în Giuleşti
Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
Sport
Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
Ultima oră
18:04 - Camere de supraveghere montate în toaleta fetelor, la Liceul de Artă din Focșani. Cum argumentează conducerea
17:56 - S-a aflat de ce vine Zelenski în România. Anunțul oficial făcut din biroul lui Nicușor Dan (DOCUMENT)
17:48 - Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov
17:40 - UPDATE: Parlamentul a votat „pentru” solicitarea SUA de a aduce avioane în România. Din cauza scandalului făcut de opoziție, Grindeanu a suspendat dezbaterile(VIDEO)
17:37 - Polițiști de la Crimă Organizată, trimiși în judecată după ce au făcut amor într-un club, în văzul clienților
17:11 - Veste bună pentru tinerii care au ieșit din centrele de plasament: Vor primi peste 3.000 de lei lunar. Care sunt criteriile de eligibilitate
17:08 - Preotul care l-a amenințat cu bătaia pe profesorul Adrian Papahagi a recidivat: Scandal cu inspectorii Episcopiei Hușilor
16:53 - Procurorul general nu pare bun nici de adjunct la DIICOT. Scandal la avizarea lui Alex Florența
16:42 - Armata Română recrutează personal. Ce salarii pot primi cei care aleg o carieră în armată
16:40 - Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual două femei în Sectorul 4. Cum a fost prins