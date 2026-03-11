Tensiunile politice dintre Iran și Statele Unite riscă să aibă efecte directe asupra unui eveniment sportiv major. Ministrul iranian al Sportului a declarat că participarea naționalei de fotbal la Cupa Mondială din 2026 ar putea fi exclusă.

De ce spune Iranul că nu poate participa la Cupa Mondială din 2026

Ministrul Sportului din Iran, Ahmad Donyamali, a afirmat public că autoritățile de la Teheran nu pot accepta participarea la turneul final organizat de Statele Unite, Canada și Mexic.

„Având în vedere că acest regim corupt (din – n.r.) l-a asasinat pe liderul nostru, în niciun caz nu putem participa la Cupa Mondială. (…) Ne-au impus două războaie în decurs de opt sau nouă luni şi au ucis şi martirizat mii de oameni din poporul nostru”, a declarat ministrul la televiziunea de stat din Iran, potrivit

Declarația reflectă tensiunile profunde dintre cele două state și sugerează că decizia privind participarea la competiție ar putea fi influențată puternic de evoluțiile politice și militare din regiune.

Ce spune FIFA despre prezența Iranului la turneu

Afirmațiile ministrului iranian au apărut la scurt timp după o declarație făcută de președintele FIFA, Gianni Infantino, referitoare la poziția Statelor Unite. Potrivit oficialului, președintele american Donald Trump ar fi transmis că naționala Iranului este binevenită la turneul final, în ciuda conflictelor din , relatează Libertatea.

Mesajul sugerează că, din perspectiva organizatorilor competiției, sportul ar trebui să rămână separat de disputele geopolitice.

În ce grupă a fost repartizată naționala Iranului

Selecționata Iranului a reușit deja să se califice la și a fost repartizată în grupa G a competiției. În această grupă urmează să întâlnească Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Conform programului preliminar, toate meciurile din faza grupelor ar urma să se dispute pe teritoriul Statelor Unite. Iranul ar urma să joace la Inglewood împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie și contra Belgiei pe 21 iunie.

Ultimul meci din grupă ar fi programat la Seattle, pe 26 iunie, când echipa iraniană ar trebui să întâlnească selecționata Egiptului.

Ce alt scandal a implicat recent fotbalul iranian

Fotbalul iranian a fost implicat recent și într-o controversă legată de echipa națională feminină. Situația a apărut înaintea unui meci din Cupa Asiei disputat împotriva Coreei de Sud.

Mai multe jucătoare nu au cântat imnul național înaintea partidei, gest care a generat critici dure în Iran. Ulterior, șapte dintre ele au acceptat oferta Australiei de a primi vize umanitare.