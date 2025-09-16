Sezonul 8 al celui mai dur reality show din România, Asia Express-Drumul Eroilor, a adus o surpriză uriașă pentru fanii sportului. Doi dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români, și , au acceptat să facă echipă și să pornească într-o aventură care le va testa rezistența fizică și psihică.

Pentru prima dată în istoria show-ului, o echipă a reușit să bifeze o performanță inedită: Dan Alexa și Gabriel Tamaș au ajuns la pupitrul Irinei Fodor, punctul de logare pentru jocul de amuletă, cu o oră și jumătate înaintea prezentatoarei.

Cum a fost posibil acest lucru și ce s-a întâmplat cu Irina Fodor

Deși, în mod normal, prezentatoarea are un avans consistent față de concurenți, de data aceasta planurile producătorilor au fost date peste cap de traficul infernal din Filipine.

Un drum care ar fi trebuit să dureze 30 de minute s-a transformat într-un calvar de peste două ore. Mașina Irinei Fodor a rămas blocată în mijlocul aglomerației, în timp ce echipa formată din Tamaș și Alexa a reușit să înainteze și să ajungă la destinație mult mai repede.

Astfel, pentru prima dată în cele 8 sezoane ale competiției, prezentatoarea a întârziat la pupitru, iar concurenții au sosit înaintea ei.

De ce este această premieră atât de importantă

Regulile Asia Express presupun ca echipele să fie primite la punctele de logare de prezentatoare, care confirmă timpul de sosire și anunță probele următoare

Faptul că Tamaș și Alexa au ajuns cu o oră și jumătate mai devreme a creat o situație fără precedent, care a pus la încercare întregul staff tehnic și organizatoric.

Momentul va rămâne în istoria show-ului drept prima situație în care fluxul obișnuit al competiției a fost inversat de circumstanțe necontrolabile, potrivit .

Cum au reacționat concurenții

Pentru Gabriel Tamaș și Dan Alexa, aventura Asia Express s-a transformat rapid într-un test al norocului și adaptabilității. Dacă în alte etape cei doi au întâmpinat dificultăți serioase, de data aceasta au fost avantajați de circumstanțe.

De altfel, echipa formată din foștii fotbaliști este una dintre surprizele sezonului, aducând un plus de energie și umor în competiție. Relația lor de prietenie, dar și spiritul competitiv specific sportivilor, îi ajută să facă față mai ușor situațiilor imprevizibile.

Puțini știu însă că cei doi au fost greu de convins să participe. Dan Alexa a mărturisit că, inițial, a respins oferta Antenei 1 de două ori, fiind sceptic că ar putea face față unui astfel de reality show.

„Am refuzat de două ori oferta pentru acest sezon. Apoi am acceptat în primul rând datorită partenerului, Gabi Tamaș, pentru că eu nu aș fi mers cu altcineva. Îl știam foarte bine. Apoi copiii mei, pentru că n-au crezut nicio secundă că pot să fac față la «Asia Express»”, a declarat Alexa pentru .

Ce rol a avut familia în decizia lui Dan Alexa

Surprinzător, nu Antena 1 și nici producătorii nu l-au convins pe fostul antrenor, ci chiar copiii săi. Alexa a dezvăluit că fiica lui i-a spus direct că nu are ce să caute în Asia Express și că riscă să se facă de râs.

„Eu neștiind ce înseamnă «Asia Express», nu mă uitasem niciodată. Chiar fiica mea a început să râdă: «Tată, n-ai ce să cauți acolo, că te faci de râs»! Și ăla a fost un moment în care am zis: «Bă, ia să văd dacă pot să mă descurc»! Și așa am acceptat”, a explicat Alexa.

Această provocare personală a devenit motorul care l-a împins să participe, din dorința de a arăta familiei și sieși că poate face față celor mai dificile situații.

Ce probe urmează în Asia Express

Pe 16 septembrie, telespectatorii îi vor putea urmări pe concurenți într-una dintre cele mai amuzante, dar solicitante probe: „ciorba rădăuțeană”. Echipele trebuie să pregătească celebra rețetă românească într-o piață din Filipine și să-i convingă pe localnici să îi noteze.

Proba face parte din lupta pentru „imunitatea mică”, o miză importantă care le poate asigura siguranța pe traseu și le oferă șansa de a rămâne mai mult timp în competiție.

Cine sunt concurenții din sezonul 8 Asia Express

Sezonul actual aduce la start 9 perechi de vedete, fiecare cu propria poveste și propriile motive pentru care au acceptat provocarea:

Mara Bănică și Serghei Mizil

Raluca Bădulescu și fostul soț, Florin

Anda Adam și soțul ei, Joseph

Catinca Roman și fiica ei, Calina (au fost eliminate deja din competiție)

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion

Alina Pușcău și prietena ei, Cristina

Gabriel Tamaș și Dan Alexa

Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro

Karmen și hair-stylistul Olga Barcari

Drumul Eroilor traversează trei țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, și se încheie la Seoul, capitala sud-coreeană.

Care sunt regulile jocului show-ului Asia Express

Formatul Asia Express este deja bine cunoscut. Concurenții trebuie să supraviețuiască fără telefon mobil, cazare asigurată sau transport. Fiecare echipă are la dispoziție doar 1 dolar pe zi și trebuie să găsească soluții ingenioase pentru a merge mai departe.

Concurenții ajung să-și testeze limitele și să-și descopere noi resurse interioare, dat fiind faptul că se confruntă cu diferențe culturale majore, bariere lingvistice și condiții uneori extreme.

Ce surprize pregătește Asia Express, sezonul 2025

Producătorii au anunțat că Drumul Eroilor va aduce și câteva surprize de format, pentru a crește tensiunea și competiția. Aceste modificări nu au fost încă dezvăluite în totalitate, dar se anunță provocări suplimentare pentru vedetele implicate.