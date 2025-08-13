B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Dan Alexa a anunțat că a divorțat la notar de Andrada, după scandalul de infidelitate: „A mers mult mai repede”. La cine rămâne copilul

Dan Alexa a anunțat că a divorțat la notar de Andrada, după scandalul de infidelitate: „A mers mult mai repede”. La cine rămâne copilul

Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 10:23
Dan Alexa a anunțat că a divorțat la notar de Andrada, după scandalul de infidelitate: „A mers mult mai repede”. La cine rămâne copilul
Antrenorul Dan Alexa. Sursa foto: Captură video - UN PODCAST / YouTube

Dan Alexa a anunțat că separarea sa de Andrada, femeia care i-a fost soție șase ani, s-a produs oficial. În ciuda scandalului inițial, cei doi au ajuns la un numitor comun, așa că au divorțat la notar, nu prin tribunal.

Cuprins

  • Ce a spus Dan Alexa despre divorț și custodia copilului
  • Cum au ajuns Dan Alexa și Andrada la divorț

Ce a spus Dan Alexa despre divorț și custodia copilului

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan.

Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a susținut Dan Alexa, pentru CanCan.

Cum au ajuns Dan Alexa și Andrada la divorț

Amintim că Dan Alexa a decis să divorțeze de Andrada, după ce a prins-o pe aceasta ieșind din casa lui Alex Bodi, fostul partener al Biancăi Drăgușanu.

„Infidelitatea aceasta… actul în sine nu m-a deranjat! Pe mine m-a deranjat lipsa de respect, minciunile, perversitatea, tot ceea ce s-a întâmplat. Mie mi-a fost foarte greu până am pus tot puzzle-ul pe masă. (…) Când m-am prins? Când m-am întors din Asia. (filmările pentru emisiunea Asia Express – n.r.). Bănuiam, era comportamentul schimbat. Două săptămâni și am aflat în trei nopți și patru zile. Filmarea care apare e filmată de mine. Nu e confortabil, dar asta e viața”, a povestit Dan Alexa.

La rândul său, Alex Bodi a afirmat că nu a planificat să o seducă pe Andrada, ci pur și simplu i-a făcut un compliment pe o rețea socială.

„După incident am luat legătura cu ea să clarificăm câteva chestii. Am și vorbit cu el la telefon de vreo două ori. M-a sunat în ziua aia, l-am și chemat la mine să vadă. El spunea că a văzut, nu știu ce a văzut, e problema lui și am zis că nu vreau să mă amestec în chestiile de familie”, a mai spus Bodi.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”
Sport
Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”
Fotbaliștii lui Becali, bucuroși de decizia patronului: „Mă bucur că a înțeles!”
Sport
Fotbaliștii lui Becali, bucuroși de decizia patronului: „Mă bucur că a înțeles!”
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
Externe
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
Sport
Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
Cristi Borcea i-a luat fiicei mari un apartament în Miami evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități are
Sport
Cristi Borcea i-a luat fiicei mari un apartament în Miami evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități are
Fază bizară la Cincinnati: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului cu Arina Sabalenka (VIDEO)
Sport
Fază bizară la Cincinnati: Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil care plângea în timpul meciului cu Arina Sabalenka (VIDEO)
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Eveniment
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Scandal cu amenințări în fotbal. Șucu cere demisia șefului LPF: „Plătit regeşte, se deplasează la palat pentru a pupa inelul” / Replica lui Iorgulescu: „Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă”
Sport
Scandal cu amenințări în fotbal. Șucu cere demisia șefului LPF: „Plătit regeşte, se deplasează la palat pentru a pupa inelul” / Replica lui Iorgulescu: „Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă”
Elias Charalambous a spus cum au „comis-o” jucătorii săi, după 0-1 cu Unirea Slobozia: „A fost o greșeală a lor”
Sport
Elias Charalambous a spus cum au „comis-o” jucătorii săi, după 0-1 cu Unirea Slobozia: „A fost o greșeală a lor”
Mirel Rădoi, după victoria Universității Craiova: „Mergem încrezători la Trnava!”
Sport
Mirel Rădoi, după victoria Universității Craiova: „Mergem încrezători la Trnava!”
Ultima oră
10:26 - Primăria Generală, miza pentru partidele coaliției. Mircea Abrudean (PNL), despre riscul ca viitorul primar să fie suveranist (VIDEO)
10:07 - Maia Morgenstern, mărturisiri din copilărie: „Mama a ținut casa, cu salariul ei, cu eforturile ei. Tata a fost și internat în clinici de sănătate mintală”
10:01 - Beneficiile infuziei din frunze de țelină. Băutura care curăță organismul și întărește imunitatea
09:59 - Tot mai mulți români dau vacanțele în hoteluri la schimb pe cele în rulote. Cât costă o astfel de experiență
09:54 - Orașul din România care a interzis fumatul în mai multe spații publice. Amenzile ajung și la 500 de lei
09:34 - Reacția neașteptată a unui bărbat din Vâlcea, după ce polițiștii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă
09:30 - Remedii naturale: de ce să păstrezi cojile de ceapă, nucă sau ouă?
09:23 - Austeritate cu amenzi uriașe. Guvernul vrea să scoată mai mulți bani din buzunarele românilor
09:18 - Un elev a adormit în timpul probei la Bacalaureat: „M-au trezit supraveghetoarele în ultimele minute”
09:07 - Nou trend în materie de călătorii: vacanțele cu necunoscuți. Ce povestesc românii care au avut parte de o astfel de experiență