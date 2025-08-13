Dan Alexa a anunțat că separarea sa de Andrada, femeia care i-a fost soție șase ani, s-a produs oficial. În ciuda scandalului inițial, cei doi au ajuns la un numitor comun, așa că au divorțat la notar, nu prin tribunal.

Ce a spus Dan Alexa despre divorț și custodia copilului

„Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan.

Custodia va fi comună. Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a susținut Dan Alexa, pentru

Cum au ajuns Dan Alexa și Andrada la divorț

Amintim că Dan Alexa a decis de Andrada, după ce pe aceasta ieșind din casa lui Alex Bodi, fostul partener al Biancăi Drăgușanu.

„Infidelitatea aceasta… actul în sine nu m-a deranjat! Pe mine m-a deranjat lipsa de respect, minciunile, perversitatea, tot ceea ce s-a întâmplat. Mie mi-a fost foarte greu până am pus tot puzzle-ul pe masă. (…) Când m-am prins? Când m-am întors din Asia. (filmările pentru emisiunea Asia Express – n.r.). Bănuiam, era comportamentul schimbat. Două săptămâni și am aflat în trei nopți și patru zile. Filmarea care apare e filmată de mine. Nu e confortabil, dar asta e viața”, Dan Alexa.

La rândul său, Alex Bodi a afirmat că nu a planificat să o seducă pe Andrada, ci pur și simplu i-a făcut un compliment pe o rețea socială.

„După incident am luat legătura cu ea să clarificăm câteva chestii. Am și vorbit cu el la telefon de vreo două ori. M-a sunat în ziua aia, l-am și chemat la mine să vadă. El spunea că a văzut, nu știu ce a văzut, e problema lui și am zis că nu vreau să mă amestec în chestiile de familie”, .