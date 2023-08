Situații stânjenitoare în Bulgaria / O turistă care este cazată la un hotel de patru stele a făcut dezvăluiri uluitoare: „Cei cazați sunt la pat, cu toxiinfecție alimentară”

Mulți români au renunțat anul acesta la litoralul românesc, pentru a-și petrece concediile departe de țara noastră. O turistă din România, aflată în vacanță în Bulgaria, la un hotel de patru stele din Kavarna, a tras un semnal de alarmă pentru cei care vor sau urmează să meargă la același resort.

„Oamenii vomează în restaurant, pe balcoane”

Românca a scris pe un grup de Facebook că mulți turiști care au ales acel resort sunt „la pat, cu toxiinfecție alimentară” și „vomează în restaurant, în băile comune, pe balcoane”.

Turista face referire la restortul ROYAL GRAND HOTEL AND SPA – Kavarna, hotelul de 4 stele. Ea a menționat că mulți turiști sunt la spital, cu toxiinfecție alimentară. Doar o persoană a scăpat, din grupul lor de 6 adulți și trei copii. Situația este una dezastruoasă, pentru că turiștii vomită în băi, pe balcoane sau chiar în restaurante.

„Băiatul meu cel mic a fost spitalizat o noapte, mulţi copii cu branulă, aseară eu am leşinat şi am chemat ambulanţa. Primul lucru am fost întrebată ce am mâncat la cină…Managera hotelului nu recunoaşte că ar fi de la mâncare, spune că e prima dată când aude de problema, deşi oameni care au plecat la 2 zile după sosirea noastrp spuneau că li s-a pus maşină la dispoziţie către Mangalia la spital, de către hotel”, a mai spus turista.

De asemenea, femeia a adăugat că totul este o paragină, cu o intrare direct în marea de 2 metri adâncime.

„Aş fi vrut să fi ştiut toate astea înainte, clar preferăm să pierdem banii decât să ne îmbolnăvim cu toţii…Dezastu şi nimeni nu recunoaşte nimic din conducere. Ca şi o paranteză, staţiunea e o paragină, numai dărăpănături, cu intrare direct în marea de 2 m adâncime. Deci dacă vreţi mare pentru nisip şi bălăceală la copii, reorientaţi-vă. În concluzie ROYAL GRAND HOTEL AND SPA- boală curată. Majoritatea oaspeţilor, români. Sejurul nu a fost ieftin, nu vă gândiţi că a fost pe ieftineală. Poate mai sunt oaspeţi de la acest hotel şi vă pot confirma ceea ce vă spun”, a mai spus turista, potrivit o.