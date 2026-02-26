ȘOCANT: 500.000 de sesizări pentru pornografie infantilă au ajuns din SUA în România, în ultimii zece ani. 100.000 sunt încă în lucru la DIICOT

B1 Inregistrari!
Adrian A
26 feb. 2026, 15:10
Cuprins
  1. Sute de mii de cazuri de pornografie infantilă
  2. Ce sunt NCMEC-urile?
  3. Grooming-ul și aplicațiile mobile, principalele pericole

Procurorul-șef adjunct al DIICOT, Claudia-Ionela Curelaru, a afirmat că România se confruntă cu un val fără precedent de cazuri de pornografie infantilă, în condițiile în care numai anul trecut au fost primite peste 50.000 de alerte din partea autorităților americane.

Sute de mii de cazuri de pornografie infantilă

DIICOT este copleșită de numărul uriaș de sesizări venite din Statele Unite privind exploatarea sexuală a copiilor în mediul online.

Claudia-Ionela Curelaru, aflată în cursul unui interviu pentru un nou mandat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT, a furnizat date care ilustrează amploarea fenomenului: 500.000 de alerte (NCMEC-uri) au fost primite din 2016 până în prezent, dintre care 100.000 sunt încă în faza de analiză.

„Ne confruntăm cu un număr tot mai mare de cauze care au acest obiect. Din 2016 până în prezent, am primit 500.000 de NCMEC-uri, care reprezintă date brute cu conținut pornografic infantil.”, a declarat procurorul.

Ce sunt NCMEC-urile?

NCMEC-urile sunt sesizări transmise de organizația nonprofit americană National Center for Missing & Exploited Children (Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați), considerată cea mai importantă entitate de acest gen din SUA. Datele brute sunt livrate către statele vizate prin intermediul EUROPOL, pe baza adreselor IP identificate.

Doar în anul 2025, România a primit între 50.000 și 60.000 de astfel de alerte, ceea ce indică o creștere accelerată a fenomenului.

Potrivit raportului de activitate al DIICOT pe anul trecut, se constată o creștere alarmantă a infracțiunilor de pornografie infantilă, în special a cazurilor de autoproducere de materiale de către minori, urmate de distribuirea acestora pe rețelele sociale.

Grooming-ul și aplicațiile mobile, principalele pericole

Procurorii atrag atenția asupra pericolului reprezentat de fenomenul de „grooming” (ademenirea online a minorilor), dar și asupra mijloacelor folosite pentru distribuirea materialelor. Aplicațiile de mesagerie precum WhatsApp, Instagram, Telegram și Messenger sunt principalele canale folosite pentru schimbul de fișiere cu conținut pornografic.

„Există o metodologie în lucru deja la Secţia de combatere a criminalităţii informatice, care va fi un ajutor în desfăşurarea activităţii urmăririi penale în dosarele care au ca obiect pornografia infantilă. Pentru că ne confruntăm cu un număr tot mai mare de cauze care au acest obiect.

Din 2016 până în prezent, am primit 500.000 de NCMEC-uri (sesizări prin platforma National Center for Missing & Exploited Children – n.r.), care reprezintă date brute cu conţinut pornografic infantil. Aceste NCMEC-uri sunt livrate de organizaţii nonguvernamentale din SUA şi apoi statelor în care apare acest fenomen ca fiind pregnant, prin EUROPOL.

Numai anul trecut, în România au fost livrate 50.000- 60.000 de NCMEC-uri, în prezent aflându-se în lucru 100.000. Acestea, în funcţie de IP-urile care au fost identificate de către poliţiştii de la Combaterea Crimei Organizate, au fost repartizate serviciilor de combatere a criminalităţii organizate din teritoriu iar marea majoritate a sesizărilor formulate de ofiţerii de poliţie judiciară sunt pe baza acestor materiale, care la început sunt brute.”, a explicat Claudia-Ionela Curelaru.

