Deputat apropiat de George Simion, dat jos din autobuz la Napoli pentru că nu și-a cumpărat bilet: „A încercat să se justifice invocând imunitatea sa parlamentară”

Traian Avarvarei
25 feb. 2026, 17:59
Deputatul Vasile Costiuc, dat jos dintr-un autobuz, în Italia, pentru că n-avea bilet. Sursa foto: deschide.md
Cuprins
  1. „Individul Costiuc Vasile a fost reținut de forțele de ordine din orașul Napoli”
  2. Vasile Costiuc a încercat să se folosească de calitatea de deputat

Vasile Costiuc, deputat moldovean și liderul partidului „Democrația Acasă”, ar fi fost dat jos dintr-un autobuz de polițiștii din Napoli, Italia, după ce ar fi refuzat să își achite călătoria. Costiuc a devenit deputat în alegerile de anul trecut, partidul său fiind susținut de AUR-ul lui George Simion.

„Individul Costiuc Vasile a fost reținut de forțele de ordine din orașul Napoli”

O moldoveancă stabilită în Napoli, care a fost martoră la incident, a povestit într-o scrisoare pentru presa de la Chișinău ce s-a întâmplat.

„În dimineața zilei de duminica, 15 februarie 2026, am fost martoră al unei scene foarte regretabile și rușinoase. Individul Costiuc Vasile, care probabil se crede și «ales al poporului italian», a fost reținut de forțele de ordine din orașul Napoli, după ce a refuzat categoric să achite călătoria cu autobuzul. Acesta, fiind însoțit de o altă persoană, s-a urcat la stația Piazza Vittoria, ignorând multiplele modalități de plată disponibile, de la automate și carduri bancare, până la achitarea cash direct la șofer”, a scris femeia.

Vasile Costiuc a încercat să se folosească de calitatea de deputat

La următoarea stație, controlorii i-au cerut deputatului biletul de călătorie: „Lipsit de documentul de călătorie, și, respectiv și de bunul simț, Vasile Costiuc, pentru a evita sancțiunea, a încercat să se justifice într-o engleză stâlcită, prezentând controlorilor pașaportul diplomatic și invocând imunitatea sa parlamentară, dar evident că argumentele sale aberante și abuzive nu i-au convins pe polițiști, care l-au debarcat cu forța în fața bisericii Chiesa del Carmine”.

Contactat de deschide.md, Vasile Costiuc n-a vrut să dea explicații și a închis imediat telefonul.

