Șoferul unei mașini avariate, după aterizarea de urgență a elicopterului american: „Am încercat să accelerez cât am putut. Lumea era panicată, speriată”

Unul dintre șoferii care s-a trezit cu mașina avariată în urma aterizării de urgență a elicopterului militar american Black Hawk a povestit în detaliu ce s-a întâmplat. Acesta a spus că a încercat să accelereze cât a putut, dar tot au căzut stâlpii peste dubă. Noroc că mașina e rezistentă. Toată lumea era agitată și panicată dar, în rest, nimeni n-a pățit nimic.

Martor, despre incidentul din București în care a fost implicat un elicopter militar american

„Mă duceam către muncă, către zona Snagov, și aveam undeva la 8 oameni în mașină. Mergând așa am văzut elicopterul în oglindă, show aviatic evident, și după am văzut cum începe să cadă unul din ce în ce mai jos. Și atunci am încercat să accelerez cât am putut. Ideea e că unul a cam pierdut până a ajuns la cablurile de la stâlp și în momentul ăla când a luat cablurile au căzut stâlpii peste noi, mai e un domn cu Fordul, care a scăpat oarecum pentru că e duba mea mai înaltă”, a povestit șoferul, pentru Digi24.

El a mai spus că toată lumea era panicată, da nimeni nu a fost rănit, mașina fiind rezistentă: „Ne-am speriat, îți dai seama. Suntem toți în regulă. Mă bucur că s-a întâmplat așa și că nu a mai luat altceva după el, mai mulți stâlpi sau eventual să cadă. Am văzut că s-a oprit fix pe plafon la Ford. Da, pe stâlpul lui de la Ford. Și la mine la fel, pe stâlpul din stânga. Amândoi am luat stâlpii. Bine că sunt mașinile rezistente. Aveam geamul spart toată partea de stânga, stâlpul de rezistență stânga, plafonul e luat. E destul de mult pe stânga acolo. Bine că nu a intrat nimic în mașină. Era toată lumea agitată. Nu cred că a înțeles cineva ce s-a întâmplat până nu a văzut elicopterul cum coboară în rond. Îți dai seama, toata lumea panicată, speriată toată lumea”.