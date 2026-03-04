De ce rămâne șomajul în rândul tinerilor la un nivel atât de ridicat

Institutul Național de Statistică atrage atenția asupra nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor. Potrivit datelor instituției, rata șomajului pentru persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani a ajuns la 28,2% în perioada octombrie–decembrie 2025. În același timp, numărul total al șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani, estimat pentru luna ianuarie, a fost de 490.500 de persoane.

Cifra este în scădere față de luna precedentă, când erau înregistrați 498.500 de șomeri. De asemenea, numărul este mai mic și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când erau 494.700 de .

Datele arată, astfel, o ușoară îmbunătățire a situației generale de pe piața muncii, chiar dacă problema șomajului în rândul tinerilor rămâne una semnificativă.

Cum arată diferențele dintre bărbați și femei pe piața muncii

Datele INS arată diferențe ușoare între bărbați și femei în ceea ce privește rata șomajului. În rândul bărbaților, șomajul a fost mai mare cu 0,1 puncte procentuale față de cel înregistrat în cazul femeilor. Astfel, rata șomajului a ajuns la 6% pentru bărbați, comparativ cu 5,9% în cazul femeilor.

În ceea ce privește populația adultă, cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,5% în luna ianuarie 2026. Pentru bărbați, nivelul a fost de 4,6%, iar pentru femei de 4,4%. Totodată, această categorie de vârstă concentrează cea mai mare parte a persoanelor fără , reprezentând 71,1% din numărul total al șomerilor estimat pentru prima lună a anului.