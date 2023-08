Sorin Grindeanu, despre denivelările de pe podul de la Brăila: Nu sunt așa cum s-a scris. La anumite temperaturi există restricții de tonaj, care nu au fost respectate (VIDEO)

Denivelările de pe podul de la Brăila au fost cauzate de nerespectarea restricțiilor de tonaj, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, miercuri, într-o conferință de presă.

Sorin Grindeanu, precizări despre denivelările de pe podul de la Brăila

Întrebat despre această situație, ministrul Transporturilor a declarat: „Să știți că eu am trecut în acest weekend. Așa cum știți, am fost la Galați și am mers și pe pod, pentru că văzusem unele articole în care se spunea că erau să sară camioanele în Dunăre de la denivelări ș.a.m.d. Eu vă rog să mergeți dacă nu mă credeți, că eu înțeleg exagerările și înțeleg că sunt anumite denivelări cauzate de următorul lucru. La anumite temperaturi, există restricții de tonaj – asta este, nu e doar pe podul de la Brăila, pe acel obiectiv, peste tot – (…) care n-au fost respectate, din câte înțeleg”.

„Nefiind respectate (…), s-a ajuns la acele denivelări, în special – denivelările care nu sunt așa cum s-a scris (…) – pe sensul dinspre Tulcea spre Brăila. Repet, cauzate de nerespectarea restricțiilor. Asta e ca și iarna când dă CNAIR anunțul «nu mergeți că e drum închis» și sunt niște domni care merg, după aia cer să vină să îi salveze statul român, că știți că se întâmplă lucrul acesta în fiecare iarnă. Cam așa e și aici. Mai trebuie să și respectăm anumite reguli pe care CNAIR și toate celelalte autorități le impun”, adăugat Sorin Grindeanu.

„Sunt în garanție, cred că CNAIR știe ce are de făcut astfel încât să fie remediate. În schimb, am mai văzut ceva, că a plecat așa o nebunie tot de podul de la Brăila, a anunțat cineva pe internet că luni se circulă 24 din 24. A anunțat cineva și lumea era revoltată – există acele restricții pe care le știți, sunt afișe, sunt anunțate – că de ce așteptau. Dacă plecăm după anunțuri făcute pe internet de unii și de alții, atunci normal, nu prea ar fi indicat să fim revoltați. Totuși, trebuie urmărite anunțurile oficiale”, a mai afirmat oficialul.