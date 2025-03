Șoșoacă contestă la CCR respingerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale

Diana Șoșoacă, președinta partidului SOS România și europarlamentar, a depus pe 16 martie o contestație la Curtea Constituțională a României, prin care contestă decizia Biroului Electoral Central de a-i respinge candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai.

Șoșoacă contestă la CCR respingerea candidaturii

Partidul SOS România a făcut anunțul, conform , menționând că, în același timp, Diana Șoșoacă îi transmite liderului de la Kremlin „dorința de pace a poporului român”.

Mai mult, europarlamentara afirmă că i-a fost interzisă candidatura „de sistemul globalist pentru că am promovat pacea și neutralitatea pentru România, pentru că am criticat politicile ofensive ale UE și ale NATO care ne împing spre al treilea război mondial și pentru că am vizitat Ambasada Rusiei la București pentru a transmite mesaje de pace din partea românilor care nu doresc să fie împinși în război de o clasă politică trădătoare”, conform unui mesaj postat pe .

Diana Șoșoacă a declarat că atât ea, cât și partidul său, vor continua să lupte pentru „pace” și pentru „normalizarea relațiilor cu Federația Rusă”. În același timp, europarlamentara i-a transmis un mesaj președintelui rus, Vladimir Putin, rugându-l să nu interpreteze deciziile viitorului președinte al României ca fiind reprezentative pentru voința întregului popor român. Această declarație a fost făcută la scurt timp după ce Șoșoacă a acordat un interviu postului RT (fost Russia Today), care a fost criticat pe larg pentru promovarea dezinformării.