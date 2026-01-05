Spălătoriile auto câștigă rapid teren și devin o alegere tot mai populară în rândul șoferilor. Costurile reduse reprezintă un motiv important pentru care tot mai mulți șoferi fac această alegere.

În același timp, libertatea de a-ți spăla mașina oricând îi determină pe mulți să renunțe la spălătoriile clasice. În doar câțiva ani, numărul acestor afaceri a crescut spectaculos, semn că cererea este în plină expansiune.

De ce aleg tot mai mulți șoferi spălătoriile auto self-service

Fără programări și fără a pierde timp la cozi, tot mai mulți șoferi se îndreaptă spre spălătoriile auto cu jeton. Aceștia apreciază libertatea de a veni oricând și de a-și curăța mașina exact așa cum își doresc. În doar 10–20 de minute, autoturismul este din nou curat și strălucitor, cu un efort minim.

Pentru unii, nu este doar o necesitate, ci și o modalitate de relaxare, mai ales seara, când traficul este redus, iar orașul devine mai liniștit. Mulți șoferi preferă să se ocupe personal de fiecare etapă. „Mă relaxează, adică să stau să o fac eu. Aici vin mereu, de când am luat permisul. Îi dau mai multe, cu prespălare, spumă activă, ceară”, a declarat un bărbat pentru stirileprotv.ro.

Pe lângă confort, spălătoriile self-service vin cu un avantaj important. Acestea elimină timpii de așteptare care apar frecvent la spălătoriile clasice pe parcursul zilei.

Cum au devenit spălătoriile auto cu jeton prima opțiune

Pentru tot mai mulți , spălătoriile self-service înseamnă o soluție practică și avantajoasă. Aceștia economisesc nu doar timp, ci și bani, fără să facă rabat de la curățenie. Șoferii care își doresc o mașină impecabilă, la costuri mai mici, aleg să o spele singuri, atunci când le permite programul. Mulți vin chiar și seara, când este mai liber, și transformă spălatul mașinii într-o activitate eficientă și relaxantă.

Datele arată clar că preferințele șoferilor s-au schimbat. Atunci când aleg o spălătorie auto, aceștia pun pe primul loc timpul de așteptare și costurile, iar abia apoi iau în calcul calitatea substanțelor de curățare și distanța față de locuință sau serviciu. Această orientare se reflectă tot mai clar în piață, unde spălătoriile self-service reprezintă deja aproximativ 20% din total. Cele mai multe sunt concentrate în marile orașe, precum București, Ploiești, Timișoara, Iași, Craiova și Cluj-Napoca, acolo unde cererea continuă să crească de la an la an.