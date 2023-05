Sporurile de periculozitate la ministerul Muncii ajung la 2.000 de lei, dar urmează să se micșoreze aparatul de stat: „E fabulos discursul politic din zilele acestea, dacă situația n-ar fi atât de dramatică” (VIDEO)

Într-o discuție care a avut loc în cadrul emisiunii News Pass, jurnalista Ioana Ene Dogioiu a atras atenția că secretarul general al Casei de Pensii este doar unul dintre cazurile angajaților din aparatul de stat căruia i s-a oferit un spor de 2.000 de lei pentru , în timp ce un profesor debutant câștigă 2.500 de lei pe lună.

PSD-ul și PNL-ul vorbesc de parcă ar fi în opoziție

Directorii, secretarii, consilierii, funcționarii de la Ministerul Muncii primesc spor de 15% din salariu pentru că viața le-ar fi pusă în pericol la locul de muncă. E vorba de sume cuprinse între 1.000 și 2.300 de lei lunar.

Acest fapt a trezit indignarea unora care spun că sporurile unora ajung să fie aproape la fel de mari ca salariul de bază al profesorilor.

Banii sunt dați pentru că angajații ar fi atacați (îmbolnăviți) de praf, lumina prea slabă din birouri, undele de la computer sau imprimantă. Pentru că toate acestea le-ar provoaca diverse afecțiuni, angajații din Ministerul Muncii sunt „recompensați” cu echivalentul a 15% din salariu.

Vorbind despre sporurile de la ministerul Muncii, Ioana Ene Dogioiu a spus: „Este fabulos discursul politic din zilele acestea, dacă situația n-ar fi atât de dramatică, am putea spune că pe Caragiale l-am depășit demult.

Adică, PSD-ul și PNL-ul care sunt la guvernare de un an și jumătate împreună, plus ce-a mai fost PNL-ul înainte spun că: da, domnule, acum am descoperit cât e de mare aparatul de stat, o să-l micșorăm.

Ieșiți voi din grevă și-o să-l micșorăm. Sunt mari sporurile, acum am realizat și noi. Nu se poate așa ceva, stați voi cuminți acasă și le micșorăm. Cine-i mai crede, că nu e nimic credibil. Este ridicol, de parcă ar fi opoziție.

PNL n-a vrut să renunțe la secretarii de stat pe care i-a avut cu USR-ul și atunci s-au adăugat cei pe care trebuia să-i primească PSD-ul, conform algoritmului. De aia am ajuns la un număr record, cel mai mare de după 1989. Cum să spui că acum te pui pe reformă, cine vă crede?!”