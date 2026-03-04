Un incident alarmant a avut loc într-un liceu din nordul Italia, unde zeci de elevi au fost afectați după ce o substanță iritantă a fost pulverizată pe holuri și în mai multe săli de clasă.

Despre ce este vorba

Autoritățile locale au precizat că aproximativ 30 de au prezentat simptome precum senzație de arsură în gât, iritații oculare și dificultăți ușoare de respirație, însă niciun caz nu a fost considerat grav, conform Știrile ProTv.

Incidentul s-a produs luni, 2 martie 2026, în jurul orei 11:00, în timpul pauzei dintre cursuri. Ancheta preliminară arată că un elev ar fi așteptat momentul în care majoritatea claselor erau goale, după care ar fi pulverizat spray-ul iritant în mai multe zone ale clădirii școlii.

La câteva minute după reluarea cursurilor, mai mulți elevi au început să acuze simptomele, iar personalul instituției a realizat rapid că ar putea fi vorba despre o contaminare a aerului din interior.

Evacuare de urgență și intervenția autorităților

Conducerea școlii a decis evacuarea imediată a elevilor și a personalului didactic. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și paramedici pentru evaluarea persoanelor afectate.

Echipele de intervenție au efectuat verificări privind calitatea aerului din clădire și au confirmat că nu existau substanțe periculoase persistente după aerisirea spațiilor.

Nicio persoană nu a necesitat transportul la spital, iar starea elevilor s-a stabilizat rapid după evacuare și acordarea primului ajutor.

Școala s-a redeschis a doua zi

Unitatea de învățământ a fost redeschisă în ziua următoare, însă elevii care au prezentat simptome au fost trimiși acasă pentru monitorizare.

Investigațiile sunt desfășurate de Carabinieri, în colaborare cu conducerea liceului, pentru identificarea persoanei responsabile de utilizarea spray-ului iritant.

Autoritățile analizează circumstanțele incidentului și verifică dacă a existat intenție sau doar un comportament iresponsabil al elevului implicat.

Cazul a ridicat îngrijorări privind siguranța în școli și utilizarea necorespunzătoare a substanțelor iritante în spațiile educaționale.