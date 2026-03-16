Reacția lui Trump după ce Iranul a amenințat România, dar și alte state: „Nu contează!"

Ana Maria
16 mart. 2026, 20:22
Reacția lui Trump după ce Iranul a amenințat România, dar și alte state: Nu contează!
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Trump, după amenințările venite din partea Iranului. Ce a anunțat liderul SUA
  2. De ce a avertizat Iranul România
  3. Cum răspunde România amenințărilor Iranului

Donald Trump, a comentat amenințările venite din partea Iranului, după ce autoritățile de la Teheran au transmis avertismente mai multor state, printre care și României, în contextul sprijinului acordat americanilor în conflictul din Orientul Mijlociu.

Trump, după amenințările venite din partea Iranului. Ce a anunțat liderul SUA

Trump a susținut că Iranul nu mai reprezintă o amenințare reală în acest moment și a îndemnat statele vizate de avertismentele Teheranului să nu intre în panică.

„Există și alte state care au fost amenințate de Iran, dar nu contează pentru că este un tigru de hârtie acum. În urmă cu 2 săptămâni nu era, dar acum este un tigru de hârtie.
E un tigru de hârtie Iranul, le-am distrus capabilitățile.”, a precizat Trump, către țările amenințate de către Iran, potrivit ABC News.

De ce a avertizat Iranul România

Iranul a transmis luni un avertisment direct României, după ce autoritățile de la București au aprobat solicitarea Statelor Unite de a utiliza infrastructura militară de pe teritoriul românesc pentru operațiuni legate de situația din regiune.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că o astfel de decizie ar putea fi interpretată de Teheran ca implicare directă într-o acțiune militară împotriva Republicii Islamice.

Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Baghaei, luni, în conferința de presă săptămânală.

Potrivit oficialului iranian, o astfel de acțiune ar fi considerată inacceptabilă din punctul de vedere al dreptului internațional și ar putea atrage responsabilitatea internațională a României.

Avertismentul Iranului vine la scurt timp după ce România a aprobat cererea Statelor Unite privind dislocarea pe teritoriul său a unor echipamente militare destinate operațiunilor din regiune.

Este vorba despre avioane de realimentare, echipamente de supraveghere și sisteme de comunicații prin satelit. Decizia a fost adoptată pe 11 martie atât de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cât și de Parlamentul României.

Președintele Nicușor Dan a explicat atunci că aceste echipamente au un rol defensiv și nu transportă muniție.

Totodată, șeful statului a precizat că sistemele sunt corelate cu infrastructura de apărare antirachetă de la Deveselu și cu parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite.

Cum răspunde România amenințărilor Iranului

Ministerul Afacerilor Externe de la București a transmis că România nu este implicată în conflict și că prezența militară americană pe teritoriul său are un caracter strict defensiv.

„Am luat notă de afirmațiile purtătorului de cuvânt al MAE Iran, context în care facem următoarele precizări:

Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu.

România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic. Sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU.

România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului.

În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale.”, a transmis Ministerul de Externe din România, potrivit Știripesurse.

