Staţiunea din România în care creşte alga ulva, hrana viitorului. „Am putea spune că este o minune”

Puțini români știu că în România crește o specie de algă, considerată hrană a viitorului. Este vorba despre Algele Ulva care cresc în lacul Ursu din staţiunea Sovata.

Algele Ulva cresc din abundență în stațiunea Sovata

Potrivit cercetătorilor, aceste alge sunt pline de vitamine. Aceste alge cresc foarte rapid şi sunt considerate unul dintre nutrienţii viitorului.

Lacul Ursu din stațiunea Sovata a intrat în Cartea Recordurilor in 2019 ca fiind cel mai mare lac helioterm din lume, adică păstrează căldura emanată de soare.

„Am putea spune că este o minune, dar de fapt este un lucru pur natural. An de an am putea vedea de decenii în şir să vedem colorarea lacului Ursu în perioada asta de început primăverii”, spune dr. inginer Liviu Todoran, specialist în alimentație.

Bogăţia adevărată e însă la 3,5 metri adâncime. Aici se formează hrana viitorului – algele ulva.

Cercetători din România alături de experţi din Ungaria, Germania şi Statele Unite vor să vadă cum ar putea să crească artificial plantele-minune.

” Ulvele au nevoie de nişte bacterii care să crească corect, care produc un hormon numit taluzin. Am măsurat concentraţia de taluzin în apa lacului Ursu şi deja suntem aproape să putem face un model matematic care ne-ar ajuta şi pentru cultivarea ulvelor”, explică cercetătorul Peter Hantz, potrivit .

Peter Hantz spune că algele sunt tentante din punct de vedere ştiinţific, fiindcă între lunile septembrie şi decembrie formează nişte „structuri foarte interesante”. Studiile efectuate asupra Lacului Ursu din Sovata de către biofizicianul Peter Hantz, împreună cu cercetători din Ungaria, Germania şi SUA, au vizat în prima fază reducerea fenomenului de heliotermie.