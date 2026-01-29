Strada care l-a inspirat pe George Coșbuc în celebra poezie „Iarna pe uliță” a fost considerată doar un loc imaginar. Acum, ea iese din paginile literaturii române și capătă contur în realitate. Aceasta a fost identificată în realitate, iar descoperirea a stârnit entuziasm printre iubitorii de cultură. Potrivit Consiliului Județean Sibiu, ulița există și astăzi și se află în comuna Gura Râului, la doar 18 kilometri de municipiul Sibiu.

Cum a prins viață „Iarna pe uliță”

Nu mulți știu că George Coșbuc și-a găsit inspirația pentru „Iarna pe uliță” chiar în comuna Gura Râului. Acolo se retrăgea adesea în perioada în care era redactor al ziarului „Tribuna”. Poetul era găzduit în casa preotului Manta, iar atmosfera satului i-a rămas adânc întipărită în suflet.

Istoria acelor ani este păstrată cu grijă de profesorul Petru Jurca, fost director al școlii din localitate, numit de „o adevărată enciclopedie vie a satului”. Cu , dascălul vorbește despre „hoape”, străduțele abrupte și desfundate ale comunei. El indică Hoapa Meli, locul unde copiii veneau la săniat. Aici, spune profesorul, Coșbuc a surprins scenele care aveau să devină nemuritoare în versuri.

„Pe râu e numai fum” face referire la Cibinul din capătul străzii, acoperit de fumul hornurilor. „Roata morii” trimite la vechea moară din zonă, dispărută odată cu construirea microhidrocentralei. Un tablou autentic de sat românesc, în care poezia încă trăiește prin oameni și locuri.

Ce amintiri mai păstrează ulița lui Coșbuc

Pentru profesorul Petru Jurca, Hoapa Meli este mai mult decât un simplu drum din sat. Este o poartă spre sa și spre vremurile în care viața era trăită fără grabă.

Pe , acesta a rememorat anii în care copiii se jucau în voie, iar adulții se adunau seara în jurul sobei.

Își amintește că, pe vremea lui Coșbuc, existau doar două case din lemn în zonă, dintre care una a prins-o și el, copil fiind. Astăzi, Gura Râului s-a extins până în Hodrea, unde s-a format un mic cartier. Pentru „gurăni”, cum sunt cunoscuți localnicii în Sibiu, Hoapa Meli rămâne emblema unei lumi mai simple, cu mai puține griji și cu un ritm al vieții firesc. Un loc în care Coșbuc a trăit, s-a inspirat și a lăsat moștenire, prin „Iarna pe uliță”, o bucată din sufletul satului românesc.