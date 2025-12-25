Andreea Bănică a povestit că a avut cu tatăl ei și abia în clipa în care acesta a murit a reușit să-l ierte. Artista a spus că părintele ei consuma adesea alcool și , inclusiv fizic.

Ce a spus Andreea Bănică despre tatăl ei

„Eu vorbeam mai mult cu tatăl meu, deși era mai dur cu noi. Am învățat foarte multe lucruri de la el, deși am suferit mult acasă. El a ieșit la pensie pe caz de boală și și-a deschis un magazin în colțul străzii, pe care l-a pierdut. A fost sfârșitul pentru el. S-a văzut acasă, pensionat, fără muncă, fără nimic… A început să bea, să facă scandaluri. Am suferit văzându-l pe tata așa. Nu este ușor pentru copii și pentru soții să vină soțul de prin oraș băut, să înceapă să te bată, să te înjure, să te gonească.

Este greu. Dar tata avea și părțile lui bune. El era un tip deschis și ne-a crescut așa, frumos. Dar era dur cu mine. Dacă mergea cu mine la vreun festival sau eveniment unde cântam și lua un pahar de vin, mă făcea de râs, mă jignea, în fața tuturor. A fost violent cu toate trei. Era groaznic, dar știam că este bolnav. Tocmai de aceea a și murit”, a povestit artista, în emisiunea „La Măruță”.

Andreea Bănică: L-am iertat de multă vreme pe tata

Dar ea e convinsă că tatăl a iubit-o, chiar dacă a fost dur cu ea.

„L-am iertat de multă vreme și spun și când l-am iertat. A fost în momentul în care l-am pierdut. Atunci, practic, s-au șters toate lucrurile din viața mea. Chiar dacă tatăl meu a fost un om dur cu mine, m-a iubit enorm. Eu, având o soră mai mare, făcea o mare diferență între noi doi, eu simțeam asta, deși eu eram cea favorizată.

Eu întotdeauna am luptat să nu simtă sora mea, și mama mea la fel, deși tatăl meu făcea asta vizibil. Am știut că m-a iubit enorm, de aceea l-am și iertat când l-am pierdut. A fost un moment foarte greu în viața mea și în cariera mea, pentru că atunci practic m-am lansat și am devenit cunoscută în lume și era acea pornire în cariera mea”, a mai susținut Andreea Bănică.