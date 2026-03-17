Elevii de clasa a VIII-a au susținut marți, 17 martie, simularea la Matematică pentru Evaluarea Națională 2026. Testul le-a pus la încercare cunoștințele și capacitatea de rezolvare a problemelor. Iată ce cerințe au primit și ce exerciții au avut de rezolvat.
Ce subiecte au primit elevii la simularea de Matematică pentru Evaluarea Națională
Simularea susținută marți, 18 martie, de elevii de clasa a VIII-a a fost structurată în trei subiecte. Acestea au combinat cerințe rapide cu probleme ce au necesitat rezolvări detaliate.
Primul subiect a cuprins cinci itemi de tip grilă. De asemenea, a inclus un exercițiu de tip adevărat sau fals, menit să testeze noțiunile de bază.
La subiectul al doilea, elevii s-au confruntat în principal cu exerciții de geometrie.
Subiectul al treilea a fost cel mai complex, incluzând șase probleme care au cerut rezolvări complete și argumentate. Potrivit edupedu.ro, una dintre cerințe a vizat o problemă de geometrie în spațiu, bazată pe un tetraedru regulat.
Când se afișează rezultatele și ce urmează după simulare
După încheierea probei, susținută începând cu ora 9:00 și desfășurată pe parcursul a două ore, elevii așteaptă următorul moment important, afișarea rezultatelor. Acestea vor fi comunicate individual pe data de 30 martie, însă notele nu vor fi trecute automat în catalog, decât la cererea elevilor sau a părinților.
Ulterior, fiecare școală va analiza rezultatele obținute și va întocmi un raport detaliat, transmis către inspectoratul școlar. Unitățile de învățământ cu rezultate mai slabe vor fi atent monitorizate și sprijinite prin măsuri de îndrumare, pentru a crește nivelul de pregătire al elevilor.