Suferi de insomnii? Iată ce poți face pentru un somn odihnitor

Somnul este esențial pentru sănătatea fiecăruia dintre noi, dar, din păcate, nu toți reușim să ne bucurăm de un somn odihnitor noapte de noapte. Ritmul alert al vieții, stresul, grijile cotidiene și chiar obiceiurile alimentare pot duce la , o problemă care afectează milioane de persoane la nivel global.

Ceea ce mulți nu știu însă este faptul că nu se află întotdeauna într-o pastilă sau într-un tratament complicat. Cercetările recente arată că exercițiile fizice ușoare, practicate constant, pot face diferența dintre o noapte albă și una liniștită.

Ce spun studiile despre legătura dintre sport și somn

Un grup de cercetători chinezi a analizat peste 20 de studii realizate în ultimii ani, toate axate pe tratamentele și metodele care ar putea îmbunătăți calitatea somnului. Concluziile sunt surprinzătoare: activitățile fizice blânde, precum yoga, tai chi, mersul pe jos sau alergatul ușor, au un efect real asupra reducerii simptomelor de insomnie.

De exemplu, persoanele care practică yoga în mod regulat nu doar că adorm mai repede, dar și reușesc să doarmă mai multe ore pe noapte comparativ cu cei care nu fac mișcare. În plus, chiar și atunci când trezirea nocturnă apare, reluarea somnului este mult mai facilă pentru cei care practică exerciții de relaxare și control al respirației, informează

Cum ajută exercițiile fizice organismul

Explicația este legată de modul în care activitatea fizică influențează hormonii și funcțiile organismului. Exercițiile reduc nivelul de cortizol, cunoscut drept „hormonul stresului”, responsabil pentru neliniște și dificultatea de a adormi. În același timp, mișcarea reglează ritmul respirației și oxigenarea creierului, inducând o stare de calm care pregătește corpul pentru odihnă.

Mai mult decât atât, specialiștii subliniază că nu este nevoie de antrenamente solicitante sau de ore întregi petrecute la sală. Chiar și plimbările zilnice de 30 de minute sau câteva sesiuni de stretching pot avea un impact semnificativ. Cheia este constanța: exercițiile trebuie integrate în rutina zilnică pentru a produce efecte vizibile.

Yoga și tai chi, discipline orientale cu efect terapeutic

Printre activitățile evidențiate de studii, yoga și tai chi ocupă un loc central. Acestea combină mișcarea lentă, respirația controlată și concentrarea mentală, ceea ce reduce anxietatea și induce relaxarea. De-a lungul timpului, yoga a fost asociată nu doar cu flexibilitatea și tonifierea corpului, ci și cu echilibrul emoțional. Practicanții spun că reușesc să adoarmă mai repede și să aibă un somn mai profund, fără treziri frecvente.

Tai chi, pe de altă parte, este o artă marțială cu mișcări line, aproape asemănătoare unei meditații active. Prin concentrarea asupra respirației și echilibrului, practicanții își calmează mintea și reduc tensiunea acumulată pe parcursul zilei.

De ce lipsa somnului este periculoasă

Problema insomniei nu trebuie ignorată. Lipsa somnului afectează imunitatea, memoria și capacitatea de concentrare, crescând riscul de boli cardiovasculare, depresie și anxietate. În timp, somnul insuficient poate duce la scăderea calității vieții și chiar la scurtarea speranței de viață.

De aceea, specialiștii insistă asupra importanței găsirii unor soluții naturale și eficiente. Mișcarea, fiind accesibilă oricui, reprezintă o opțiune simplă și lipsită de efecte secundare.

Un pas mic pentru un somn mai bun

Integrarea exercițiilor fizice în rutina zilnică nu trebuie privită ca o sarcină dificilă. O plimbare seara, câteva minute de stretching înainte de culcare sau o clasă de yoga urmată de respirații profunde pot fi pași esențiali către un somn mai liniștit.

Concluzia cercetătorilor este clară: pentru a combate insomnia, nu avem nevoie întotdeauna de medicamente sau tratamente costisitoare. Uneori, soluția este chiar la îndemâna noastră: câteva exerciții simple, practicate cu regularitate, care pot reda corpului și minții echilibrul de care au nevoie pentru a se odihni.