Eveniment » Trucul care te scapă de insomnie. O expertă Harvard te învață ce să faci ca să adormi rapid

Trucul care te scapă de insomnie. O expertă Harvard te învață ce să faci ca să adormi rapid

Adrian Teampău
09 sept. 2025, 19:12
Trucul care te scapă de insomnie. O expertă Harvard te învață ce să faci ca să adormi rapid
Sursa foto: Freepik

Insomnia este o problemă cu care se confruntă numeroase persoane. De cele mai multe ori, stresul reprezintă principala cauză a insomniei, însă nu singura.

Cuprins:

  • Care sunt conecințele lipsei de odihnă
  • Ce soluție propune o expertă de la Harvard
  • Ce recomandări mai face experta

Care sunt consecințele lipsei de odihnă

Potrivit datelor statistice, mai mult de 50% dintre români dorm mai puțin de 7-8 ore pe noapte, iar peste 75% suferă de epuizare. Insomnia se manifestă prin dificultăți în a adormi, trezire în timpul nopții sau somn de slabă calitate. Este una dintre cele mai răspândite afecțiuni ale lumii moderne care, lăsată netratată poate afecta puterea de concentrare și crește riscul de obezitate.

Pe termen lung, lipsa somnului de noapte poate provoca probleme grave de sănătate, precum depresie, anxietate, pierderi de memorie, scăderea sistemului imunitar sau probleme cardiovasculare.

Din cauza stilului de viață tot mai alert, din ce în ce mai mulți oameni au dificultăți în a se odihni suficient, iar acest lucru are consecințe asupra sănătății lor. În aceste condiții, cei afectați caută un remediu care să-i ajute să adoarmă cât mai repede și să se bucure de orele de odihnă.

Ce soluție propune o expertă de la Harvard

O astfel de soluție este propusă de o expertă din cadrul Universității americane Harvard. Potrivit spuselor sale, este vorba despre o soluție simplă, ușor de pus în practică de oricine.

Trisha Pasricha, expert în medicină la Harvard, enumeră trucurile la care poate apela apela pentru a dormi mai bine. În primul rând, susține, este foarte important să detensionăm sistemul osos înainte de culcare, lucru ce ajută corpul să se relaxeze rapid.

„Întâi trebuie să îți îndoi ușor picioarele și să ții o pernă între genunchi, pentru a-ți ajuta spatele să stea drept. Apoi, trebuie să poziționezi brațul care se află sub tine ca și când te-ai îmbrățișa. Acest lucru va menține coloana dreaptă”, a explicat experta într-o postare pe Instagram.

Ce recomandări mai face experta

Experta mai spune că cel mai bine este să încercăm să dormim pe partea stângă. Astel, nu vom avea probleme cu stomacul atunci când ne trezim, a doua zi. Ea spune că sunt și alte metode pentru a obține un somn liniștit.

Astfel, experții recomandă să nu folosim telefonul sau calculatorul înainte de culcare. În dormitor trebuie să fie o temperatură cât mai plăcută, iar cafeaua trebuie evitată la ore târzii.

