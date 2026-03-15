Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 15:47
Sursa Foto: pixabay
Liderii din cinci state nordice și Canada au convenit, duminică, la Oslo, să își consolideze cooperarea în regiunea Arctic, considerată tot mai strategică pe fondul tensiunilor geopolitice și al intereselor manifestate de Rusia și SUA. Discuțiile au vizat în special securitatea, energia, comerțul și accesul la resursele minerale din zonă.

Angajament pentru cooperare și respectarea dreptului internațional

Reuniți în capitala Norvegiei, șefii guvernelor din Sweden, Norway, Denmark, Finland și Iceland, alături de premierul din Canada, au adoptat o declarație comună prin care și-au reafirmat angajamentul pentru cooperare și respectarea dreptului internațional, scrie Agerpres.

Documentul vine într-un context global marcat de tensiuni crescute, războaie și multiple crize geopolitice.

„Având în vedere tot ceea ce se întâmplă acum, războiul din Ucraina, ridicarea, din păcate, a sancțiunilor împotriva Rusiei de către Statele Unite și un război în Orientul Mijlociu, țări precum cele ale noastre trebuie să rămână unite”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen.

Cooperare în domeniul apărării și al tehnologiei

Cele șase state, toate membre ale NATO, au anunțat că vor consolida colaborarea în mai multe domenii strategice, inclusiv apărarea, comerțul, energia cu emisii reduse de carbon, tehnologia și exploatarea resurselor minerale.

De asemenea, liderii și-au reafirmat sprijinul pentru Ukraine în războiul împotriva invaziei ruse.

Regiunea arctică a fost mult timp caracterizată de conceptul de „excepționalism arctic”, potrivit căruia cooperarea dintre statele din zonă era menținută separat de rivalitățile geopolitice globale.

Totuși, acest echilibru a fost afectat în ultimii ani de tensiunile crescute dintre Rusia și Occident, amplificate după invazia rusă în Ucraina.

Noi provocări de securitate în regiune

Premierul canadian Mark Carney a avertizat că regiunea se confruntă cu provocări tot mai complexe.

„Cu toții ne confruntăm cu o listă tot mai mare de provocări: provocări la adresa securității arctice, provocări legate de natura evoluției războiului și provocări care decurg din interacțiunea dintre noile tehnologii și conflicte – atât reale, cât și virtuale – care se apropie tot mai mult de noi toți”, a spus el.

În același timp, premierul norvegian Jonas Gahr Støre a subliniat că Rusia rămâne principala amenințare pentru stabilitatea regiunii.

„Pe termen lung, vom putea vedea și China”, a adăugat acesta.

Exerciții militare NATO în condiții de frig extrem

Întâlnirea liderilor are loc în contextul desfășurării unor exerciții militare majore ale NATO în regiune. Aproximativ 32.000 de militari din 14 state aliate participă la exercițiul Cold Response, organizat în Norvegia și Finlanda, pentru antrenamente în condiții de frig extrem.

Totodată, NATO a lansat în februarie misiunea Arctic Sentry, destinată consolidării securității în regiune.

Inițiativa vine și pe fondul interesului exprimat de fostul președinte american Donald Trump pentru anexarea Greenland, un teritoriu autonom al Danemarcei, pe care l-a considerat important din punct de vedere al securității naționale.

Citește și...
Șofer de 19 ani, amendat după ce și-a echipat mașina cu stroboscoape roșu-albastru similare celor de poliție
Eveniment
Șofer de 19 ani, amendat după ce și-a echipat mașina cu stroboscoape roșu-albastru similare celor de poliție
Ministerul Culturii, după incendiul de la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni: Se evaluează pagubele și măsurile de protejare a patrimoniului
Eveniment
Ministerul Culturii, după incendiul de la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni: Se evaluează pagubele și măsurile de protejare a patrimoniului
Grup infracțional de contrabandă cu țigarete, prins de autorități după descinderi în trei județe
Eveniment
Grup infracțional de contrabandă cu țigarete, prins de autorități după descinderi în trei județe
Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”
Eveniment
Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni: Parteneriatul între majoritate și minorități, un punct forte pentru România
Eveniment
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni: Parteneriatul între majoritate și minorități, un punct forte pentru România
Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
Eveniment
Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
Fetiță răpită acum aproape șase ani, găsită în siguranță în Carolina de Nord. Ce s-a întâmplat cu aceasta
Eveniment
Fetiță răpită acum aproape șase ani, găsită în siguranță în Carolina de Nord. Ce s-a întâmplat cu aceasta
Elon Musk anunță lansarea proiectului „Terafab”. Fabrica uriașă de cipuri AI a Tesla ar putea începe în doar șapte zile
Eveniment
Elon Musk anunță lansarea proiectului „Terafab”. Fabrica uriașă de cipuri AI a Tesla ar putea începe în doar șapte zile
Vaporașele amplasate la intrările din Constanța, devenite simboluri ale orașului, sunt demontate după aproape 20 de ani
Eveniment
Vaporașele amplasate la intrările din Constanța, devenite simboluri ale orașului, sunt demontate după aproape 20 de ani
Echipamentele și militarii americani vin în România „de îndată”. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Este o chestiune de ore, de zile”
Eveniment
Echipamentele și militarii americani vin în România „de îndată”. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Este o chestiune de ore, de zile”
Ultima oră
16:26 - Avertisment FCC! Mass-media care „difuzează știri false și informații denaturate” despre războiul din Iran riscă să-și piardă licența de emisie în SUA
15:16 - Șofer de 19 ani, amendat după ce și-a echipat mașina cu stroboscoape roșu-albastru similare celor de poliție
14:35 - Volodimir Zelenski: „Nu vrem să pierdem sprijinul americanilor” din cauza crizei din Orientul Mijlociu
13:49 - Ministerul Culturii, după incendiul de la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni: Se evaluează pagubele și măsurile de protejare a patrimoniului
13:16 - Grup infracțional de contrabandă cu țigarete, prins de autorități după descinderi în trei județe
12:35 - Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”
12:04 - Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni: Parteneriatul între majoritate și minorități, un punct forte pentru România
11:52 - Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
10:56 - Fetiță răpită acum aproape șase ani, găsită în siguranță în Carolina de Nord. Ce s-a întâmplat cu aceasta
10:24 - Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său