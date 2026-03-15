Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia furnizează Iranului drone Shahed care sunt utilizate în atacuri împotriva Statelor Unite și . Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat CNN, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu și al intensificării operațiunilor militare din regiune.

Zelenski: „Este 100% dovedit” că Iranul folosește drone fabricate în Rusia

În interviul acordat postului CNN, președintele ucrainean a afirmat că există dovezi clare potrivit cărora Iranul folosește drone Shahed produse în Rusia.

„100% dovedit” este faptul că Iranul a utilizat drone Shahed fabricate în Rusia pentru a ataca baze americane, a declarat liderul de la Kiev.

Dronele Shahed au fost implicate în atacuri împotriva mai multor state din Orientul Mijlociu. Totuși, locul exact unde sunt fabricate aceste drone nu este întotdeauna cunoscut.

Ce sunt dronele Shahed și cum sunt folosite

Drona Shahed este o dronă de atac și de croazieră, proiectată inițial de Iran. Aceste aparate fără pilot au devenit cunoscute pe plan internațional după ce au fost utilizate pe scară largă în conflictul din Ucraina.

Potrivit autorităților de la Kiev, mii de astfel de drone au fost folosite de forțele ruse în Ucraina începând cu toamna anului 2022.

Deși la început Iranul a furnizat aceste drone Rusiei, ulterior Moscova a început să producă propriile modele de drone Shahed. În timp, mai multe armate din lume au achiziționat sau au utilizat drone de acest tip, inclusiv armata americană, care a anunțat că folosește astfel de aparate în campania militară aflată în desfășurare în Iran.

Statele Unite își intensifică prezența militară în Orientul Mijlociu

În paralel cu aceste evoluții, Statele Unite își intensifică operațiunile militare în Orientul Mijlociu. Washingtonul a anunțat că va trimite încă aproximativ 5.000 de soldați în regiune, precum și mai multe nave de război.

În același timp, administrația americană oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la aflarea sorții liderilor iranieni.

Conflictul din regiune durează deja de două săptămâni, iar Teheranul continuă atacurile în mai multe direcții, inclusiv cu sprijinul grupării Hezbollah din Liban.

În cursul nopții, armata israeliană a continuat atacurile asupra capitalei iraniene, Teheran, iar Iranul a ripostat lansând noi rachete și drone. Tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate, iar evoluția conflictului este urmărită cu atenție de comunitatea internațională.