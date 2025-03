Sunt sănătoase sau doar o alternativă comodă alimentele în conservă? Află ce spun specialiștii

Deși alimentele proaspete ar trebui să fie baza unei alimentații echilibrate, ele necesită mai mult timp pentru pregătire, au un cost mai ridicat și au o durată de viață scurtă, ceea ce duce deseori la risipă alimentară. În schimb, produsele la conservă oferă o soluție practică, fiind accesibile, rezistente în timp și ușor de integrat în mesele zilnice, potrivit .

Experții în nutriție afirmă că, dacă sunt alese cu atenție, conservele pot furniza nutrienți importanți precum sau licopen. Pentru a face alegeri sănătoase, este indicat să verifici eticheta produselor și să alegi variante cu un conținut redus de sare sau zahăr și fără aditivi inutili. În plus, mărcile proprii ale magazinelor pot reprezenta o alternativă economică fără compromisuri asupra calității.

Ce trebuie să ai în vedere când cumperi conserve?

Lista de ingrediente – Alege legume care conțin doar ingredientul principal, apă și eventual puțină sare. În cazul fructelor, optează pentru variante ambalate în suc 100% natural, evitându-le pe cele în sirop cu adaos de zahăr.

Conținutul de sodiu și zahăr – Legumele și fructele la conservă trebuie să aibă un nivel minim de sare și zahăr. Conform normelor europene, un produs cu „conținut scăzut de sodiu” nu trebuie să depășească 0,12 g sodiu la 100 g sau ml.

Mărcile proprii ale magazinelor – Acestea respectă aceleași standarde de siguranță alimentară ca și mărcile premium, diferența de preț fiind datorată în principal costurilor mai reduse de ambalare și marketing.

Cumpără responsabil – Conservele au o durată lungă de valabilitate, însă este important să achiziționezi doar ceea ce vei consuma efectiv, evitând risipa alimentară.

Exemple de conserve sănătoase

Peștele la conservă – Somonul, tonul, anșoa și macroul sunt surse excelente de omega-3, beneficiind sănătatea creierului și având efecte antiinflamatorii. „Alimentele care aduc nutrienți-cheie pentru sănătatea cognitivă pot proveni, fără probleme, și dintr-o conservă”, a declarat nutriționista Meredith Rofheart.

Optează pentru pește conservat în suc propriu sau ulei de măsline extravirgin și verifică proveniența sa pentru a te asigura că provine din surse sustenabile.

Roșiile la conservă – Acestea sunt bogate în licopen, un antioxidant ce protejează celulele împotriva stresului oxidativ. „Licopenul a fost asociat cu un risc mai scăzut de boli neurodegenerative”, a explicat specialista în nutriție Melinda Manuel.

Roșiile la conservă sunt ideale pentru sosuri, supe și tocănițe, iar procesul de conservare crește biodisponibilitatea licopenului, făcându-le chiar mai benefice decât variantele proaspete.

Spanacul la conservă – O sursă bogată de vitamina K, acid folic și luteină, elemente esențiale pentru sănătatea creierului. „Acești compuși au proprietăți antiinflamatorii, reducând inflamația cerebrală”, a subliniat Meredith Rofheart.

Alege variante fără sare adăugată și integrează-l în supe, omlete sau tocănițe.

Leguminoasele la conservă – Fasolea, lintea și năutul sunt surse accesibile de proteine vegetale și vitamine B, esențiale pentru sănătatea sistemului nervos. „Vitaminele B ajută la reducerea riscului de tulburări cerebrale și probleme cardiace”, a afirmat Meredith Rofheart.

Pentru a reduce cantitatea de sare, clătește bine leguminoasele înainte de consum.

Dovleacul, cartofii dulci și morcovii la conservă – Acestea sunt bogate în beta-caroten, un antioxidant care protejează celulele creierului. „Beta-carotenul ajută la combaterea stresului oxidativ și inflamației”, a explicat Melinda Manuel.

Se pot folosi în supe, piureuri și chiar în deserturi.

Fructele exotice la conservă – O alternativă bună la fructele importate, deoarece sunt culese la maturitate și păstrează un conținut ridicat de nutrienți. „Fructele și legumele conservate pot avea un profil nutrițional comparabil, uneori chiar superior celor proaspete”, conform unui studiu publicat în Journal of the Science of Food and Agriculture.

Porumbul la conservă – Conține carbohidrați complecși, fibre și antioxidanți benefici pentru activitatea cerebrală. „Luteina din porumb a fost asociată cu o capacitate mai bună de memorare și concentrare”, arată cercetările.

Se recomandă variante fără zahăr adăugat și cu un conținut scăzut de sare, fiind ideal în salate, supe și preparate mexicane.

Prin urmare, conservele pot fi o alternativă sănătoasă la alimentele proaspete, atâta timp cât sunt selectate cu atenție și integrate corect în alimentație.