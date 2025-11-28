Dacă lanțurile de restaurante americane au devenit o normalitate pentru români, este rândul preparatele asiatice să-și facă loc în meniul și preferințele noastre. Supele asiatice fac furori în rândul tinerilor de la noi din țară, rafturile magazinelor se golesc rapid, iar ei se întorc deseori și pentru sortimentele pe care nu le-au încercat.

Cu cât a crescut cererea pentru supele asiatice în România

Cifrele subliniază cel mai bine interesul în creștere a românilor pentru mâncarea asiatică, în special pentru supe. Fie că vorbim despre ramenul japonez, tom yum-ul thailandez sau supele coreene instant, cererea s-a dublat în ultima perioadă.

Însă, tinerii nu sunt curioși de preparate în sine, cât de cultura din care provin. Bineînțeles că și gustul este un factor care determină achiziția, mai ales că sortimentele sunt extrem de variante, dar și faptul că vor să înțeleagă mai bine cultura asiatică, cu care iau contact prin filme, seriale sau chiar muzică.

„De asta vin foarte mulţi tineri, sunt foarte interesaţi de cultura coreeană şi de mâncare în special. Sunt foarte uşor de preparat, trebuie lăsate, pusă apă fierbinte peste. Foarte populare sunt acestea extra picante, le plac foarte mult clienţilor”, a declarat Alexia Preda, reprezentant magazin coreean, pentru Observator News.

Supa picantă gata în trei minute se vinde cum se vindea, pe vremuri, pâinea caldă. Rafturile se golesc rapid, iar ceea ce este și mai interesant, este că clienții și-o pot prepara chiar în magazin.

Ce conține ramenul japonez și cât costă în restaurante

Supele asiatice se află în topul reţetelor exotice pe care le-au încercat utilizatorii unei aplicaţii care calculează numărul de calorii. Sunt uşoare și oferă un gust nou, iar comparativ cu ciorba noastră, care parcă mai lasă loc în stomac și pentru felul doi, sunt extrem de sățioase.

„Când mănânci ciorbă, mai mănânci ceva pe lângă, când îţi iei ramen, nu-ţi mai trebuie nimic , e destul de mare şi îţi ajunge toată!”, a spus o clientă.

Ramenul deschide topul supelor asiatice populare și îndrăgite la noi în țară. Mâncat într-un restaurant de specialitate, acesta va conține ou marinat, nelipsita carne de , tăiţei, porumb sau ceapă verde. Prețul ei este de aproximativ 50 de lei.

„Preferata oamenilor este miso ramen de pui, pentru că are un gust specific. Miso în japoneză înseamnă boabe fermentate, care se utilizează în supă, sunt dizolvate şi oferă un gust complex”, a a declarat Arina, proprietara unui restaurant japonez.

Și supa tom yum, un preparat tradițional stârnește curiozitatea românilor. Felurile sunt variate, în funcție de preferințe, dar și de regiunea de unde provine rețeta.

„Aici avem creveţi şi îi mixăm cu legume, ierburi, lămâiţă, foarte picantă! Chilli thailandez original! Iar acesta este tom yum cu lapte de cocos, înăuntru avem fructe de mare. Mai puţin picantă, are caracatiţă, creveţi şi scoici”, au spus Panudda Panait şi Puntong Kesinee, reprezentantele unui restaurant.