Suporter agresat la un meci de handbal

Poliția Bistrița-Năsăud a deschis un dosar penal împotriva unui care a lovit un suporter la un meci de handbal feminin. Incidentul s-a petrecut la jocul disputat la Bistrița, de echipele Gloria, din localitate și SCM Râmnicu Vâlcea. Potrivit presei locale, victima, suporter al echipei oaspete și-a scos un certificat medico-legal. Pe de altă parte, SCM Râmnicu Vâlcea cere Federației Române de Handbal măsuri dure.

Imaginile care au apărut în spațiul public arată mai mulți agenți de pază care iau pe sus un suporter și îl duc într-o încăpere sub tribună. În timp ce era transportat, unul dintre agenții de pază i-au aplicat o lovitură în zona capului.

„Conform imaginilor aflate în posesia clubului și declarațiilor suporterilor prezenți, mai mulți membri ai galeriei Brigada Noastra au fost extrași din tribună, individual, de către agenții firmei de pază contractate de clubul organizator, într-un mod în care ridică serioase semne de întrebare privind siguranța spectatorilor într-o sală de sport, respectarea normelor de securitate și a procedurilor obligatorii la un eveniment sportiv, din partea părților implicate în organizare”, se arată într-un comunicat al SCM Râmnicu-Vâlcea.

Acuzațiile clubului din Râmnicu Vâlcea

Gruparea sportivă acuză agenții de pază de abuz după ce au decis să-i evacueze pe suporterii oaspeți din tribunele arenei sportive. Potrivit comunicatului, o astfel de măsură poate fi luată doar de dispozitivul de jandarmi care monitorizează desfășurarea meciului.

„Decizia de evacuare a suporterilor nostri din tribună care a fost luată de către agenții de ordine, considerăm că este în fond una abuzivă, violentă și contravine planului de acțiune, întrucât această măsură poate fi luată doar de către dispozitivul de jandarmi repartizați acestui eveniment”, precizează SCM Râmnicu Vâlcea.

Clubul reclamă că agenții de pază care au intervenit nu au fost coordonați de dispozitivul de jandarmi. Mai mult, SCM Râmnicu-Vâlcea acuză faptul că unii suporteri au fost sechestrați sub tribună și bătuți de agenți.

„Unul dintre ei a suferit leziuni confirmate medical, fiind în posesia unui certificat medico-legal. Mai exact, dantura acestuia a suferit diferite traume severe. De asemenea, conform imaginilor video publicate aseară se observă îmbrânceli și contacte fizice aplicate suporterilor noștri, mai exact doi dintre suporterii noștri au fost loviți direct în față de către membrii firmei de pază”, mai spun reprezentanții clubului.

Anchetă pentru agentul care a lovit un suporter

Clubul a sesizat organele competente în vederea începerii cercetărilor în cazul fanilor sechestrați și agresați. Momentan nu a fost înregistrată nici o plângere, a unui suporter, referitoare la incident. Directorul clubului Gloria Bistrița, Eugen Cosma, a confirmat incidentul. El a precizat că echipa colaborează cu două firme de pază pentru a asigura ordinea și siguranța la evenimentele sportive.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud ( )a deschis un pentru „purtare abuzivă”. Autoritățile s-au autosesizat chiar în seara în care a avut loc meciul.

„Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bistrița s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de purtare abuzivă”, a declarat pentru Bistrițeanul.ro, Crina Sîrb, purtătorul de cuvânt al IPJ BN.

Clubul SCM Râmnicu Vâlcea cere Federației Române de Handbal măsuri dure împotriva unor astfel de inciente.