Sport » CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adrian Vasile. Cine îi va lua locul

CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adrian Vasile. Cine îi va lua locul

Ana Beatrice
04 nov. 2025, 12:47
Sursa foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cine preia conducerea tehnică a echipei de handbal feminin
  2. Cum a revenit Adrian Vasile la CSM București

CSM București a anunțat încetarea colaborării cu antrenorul principal Adrian Vasile. Decizia a fost luată după o analiză atentă a rezultatelor echipei în actualul sezon competițional.

Echipa a avut rezultate foarte bune în competițiile interne și a rămas neînvinsă. În schimb, parcursul din EHF Champions League nu a atins așteptările clubului.

Cine preia conducerea tehnică a echipei de handbal feminin

CSM București a anunțat, printr-un comunicat oficial, încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile. În același timp, a fost acceptată și demisia team-manager-ului Cristina Vărzaru.

„Conducerea CSM București le mulțumește celor doi pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate pe parcursul colaborării și le urează succes în carierele viitoare”, se arată în mesaj.

Până la desemnarea unui nou antrenor principal, antrenorul secund Iulia Curea va prelua interimar conducerea echipei, asigurând continuitatea și ritmul pregătirii sportive.

Cum a revenit Adrian Vasile la CSM București

Acum patru luni, CSM București l-a readus pe Adrian Vasile ca antrenor principal, în ciuda crizei bugetare din club. Acesta a semnat un contract valabil pe un sezon, după ce a beneficiat timp de un an de salariu fără muncă.

Anterior, Adrian Vasile fusese demis din cauza rezultatelor slabe, însă a continuat să primească bani până la finalul contractului anterior.

