Câștigătorul marelui premiu Loto 6/49 este din Arad și a mers zilele acestea să își revendice premiul în valoare de peste 9,66 milioane de euro. Acesta a câștigat suma uriașă la tragerea de pe 9 noiembrie. Deși a preferat să își păstreze anonimatul, câteva detalii despre el au fost făcute publice chiar de către Loteria Română.

Cine este câștigătorul marelui premiu Loto 6/49

Potrivit reprezentanților instituției, bărbatul are aproximativ 30 de ani, este din Arad și lucrează ca inginer. Joacă de ani buni, dar abia de un an s-a mutat exclusiv în mediul online, folosind platforma oficială a Loteriei Române, bilete.loto.ro.

În comunicatul oficial, a transmis următoarele detalii:

”Castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9.11.2025, in valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane de euro), si-a ridicat castigul in cursul zilei de astazi, 11.11.2025.

Norocosul castigator al celui de-al doilea mare castig din istoria Loteriei Romane este din Arad, are in jur de 30 de ani, este de profesie inginer si se considera o persoana pozitiva. Este jucator ocazional la loto de mai multi ani, dar, de un an, joaca constant doar online, pe platforma Loteriei Romane bilete.loto.ro la Loto 6/49 si , inclusiv la Noroc si Noroc Plus, jocuri la care a obtinut, pana acum, doar castiguri mici.

Ne-a declarat ca numerele care i-au purtat noroc au fost alese la intamplare si ca va continua sa joace la jocurile preferate. Considera ca o gandire pozitiva si echilibrul sunt cheia succesului si isi doreste ca banii castigati sa-i investeasca in mod responsabil. Castigatorul nu a dorit sa-si faca publica identitatea.”

Cum a fost completat biletul norocos

Tânărul din Arad a jucat o singură variantă la Loto 6/49 și una la Noroc. Întregul bilet a costat doar 12 lei. Cu această combinație simplă, el a reușit să pună mâna pe al doilea cel mai mare premiu din istoria jocului.

Conform Loteriei, ultima oară premiul de categoria I a fost câștigat pe 11 mai 2025. Atunci, premierul a fost în valoare de 10.046.415,60 lei.

Ce mesaj a transmis marele câștigător

Deși nu dorește să apară public, el spune că va continua să joace ocazional și că își propune să investească responsabil banii câștigați. Gândirea pozitivă pare să fi fost aliatul lui norocos.

“Vreau ca toata lumea sa invete de la mine, ca lucrurile, indiferent de natura lor, se pot intampla. Si ele nu se intampla decat atunci cand ti le doresti. Loteria Romana mi-a demonstrat ca aceasta teorie este corecta. Continuati sa visati!”, a transmis marele câștigător.