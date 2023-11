Surse: Aderarea la spațiul Schengen a României nu va mai avea loc în acest an. Mihai Fifor: Este o chestiune pe care România va trebui să o gestioneze, cumva, anul viitor. Va fi un pic mai complicat (VIDEO)

Aderarea la spațiul Schengen a României nu va mai avea loc nici în acest an. În Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie, pe a cărui ordine de zi se află intrarea României și Bulgariei în spațiul european de liberă circulație, nu va exista un vot, informează .

Surse guvernamentale au declarat pentru Hotnews că nu va exista un vot, în condițiile în care Olanda, unde au avut loc alegeri, nu și-a dat acceptul pentru aderarea Bulgariei, care este la pachet cu România.

Senatorul PSD, Mihai Fifor, a comentat acest subiect în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV.

“Acum ne puteți acuza de orice, dar nu de faptul că, cel puțin în ultima perioadă, colegii mei de la Partidul Social Democrat nu au încercat din răsputeri, efectiv, să pună pe agendă această temă atât de importantă pentru România. Reamintesc, de pildă, numai pe colegul meu., eurodeputatul Victor Negrescu, care a făcut din asta, cred, tema principala a mandatului domniei sale. La urma urmei, s-a încercat pe toate canalele. Am încercat împreună cu colegii spanioli. Spania are președenția, să nu uităm. S&D a marcat pe toate canalele posibile faptul că susține și a și declarat oficial că susține aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Târziu a venit și o reacție din partea popularilor europeni. Se fac și s-au făcut eforturi, zic eu, substanțiale. Nu știu încă agenda JAI din luna decembrie, dar dacă într-adevăr tema nu va fi pe agendă, atunci chiar este o chestiune pe care România va trebui să gestioneze, cumva, anul viitor, un an în care, din păcate, nu vor mai fi colegii spanioli, care să dețină președinția. Va fi un pic mai complicat”.