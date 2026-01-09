Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Anul 2026 aduce schimbări majore în ceea ce privește impozitele locale în București, care vor crește semnificativ pentru majoritatea proprietarilor. Diferențele dintre sume vor fi însă substanțiale, în funcție de zona în care se află locuința și de vechimea acesteia.

Potrivit , o analiză realizată pe baza datelor oficiale din Sectoarele 1 și 3 relevă că același apartament poate fi taxat mult mai mult doar pentru că se încadrează într-o zonă fiscală diferită.

Cum sunt împărțite zonele fiscale în București și ce rol au acestea în stabilirea impozitului

este împărțit în patru zone fiscale: A, B, C și D, în funcție de amplasament și valoarea administrativă. Zona A reprezintă centrul orașului și include cele mai valoroase proprietăți, în timp ce zona D acoperă zonele periferice, cu valori mai mici. În 2026, impozitele vor ține cont atât de zonă, cât și de vechimea clădirii, ambele criterii influențând semnificativ valoarea taxei.

Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Cât vor crește impozitele pe locuințe în 2026

Creșterile sunt majore, cu procente între +78% și +167% în cazul apartamentelor analizate:

Zona D, 1 cameră (~34 mp): de la 166 lei în 2025, la 296 lei în 2026 (+78%)

Zona A, 2 camere (~62 mp): de la 170 lei, la 454 lei (+167%)

Practic, mulți proprietari vor plăti aproape dublu sau chiar mai mult.

Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Unde sunt cele mai mari creșteri în funcție de zonă

Zona A: Ce creșteri se înregistrează în centrul Bucureștiului

Cei din Zona A, considerată cea mai scumpă, vor resimți cele mai mari majorări, mai ales la apartamentele cu suprafețe mari:

1 cameră (~32 mp): de la 152 de lei, a crescut la 316 lei (+164 lei / +107,9%)

2 camere (~62 mp): de la 170, a crescut la 454 lei (+284 lei / +167,1%)

3 camere (~96 mp): de la 337, a crescut la 898 lei (+561 lei / +166,5%)

Zona B: Ce influență are vechimea clădirii asupra impozitului

În Zona B, pe lângă amplasament, vechimea imobilului devine un factor decisiv:

Clădiri vechi de 50-100 ani (2 camere): de la 120 lei → 320 lei (+166,7%)

Clădiri vechi de 30-50 ani (3 camere): de la 342 → 710 lei (+107,6%)

Clădiri mai noi, sub 10 ani (2 camere): de la 380 → 700 lei (+84,2%)

Zona C: Ce creșteri au avut loc

Aici creșterile sunt mai uniforme, dar tot semnificative:

1 cameră (~35 mp): +78,7% (de la 174 lei → 311 lei)

2 camere (~53 mp): +87,2% (de la 257 → 481 lei)

3 camere (~72 mp): +87,1% (de la 348 → 651 lei)

Zona D: Ce surprize aduce periferia

Chiar și în zona D, considerată mai ieftină, creșterile pot fi mari:

1 cameră (~34 mp): +78,3% (de la 166 → 296 lei)

2 camere (~65 mp): +156,4% (de la 220 → 564 lei)

4 camere (~97 mp): +79,4% (de la 466 → 836 lei)

Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Cum vor evolua impozitele auto în 2026

În cazul autoturismelor, impozitele se modifică în funcție de capacitatea cilindrică, norma de poluare și tipul de motor:

Motor 1461 cmc, normă Euro 6: crește cu 65% (de la 80 → 132 lei)

Motor 1798 cmc, hibrid, emisii peste 50 g CO₂/km: creștere dramatică de peste 1600% (de la 13 → 221 lei)

Motor 1968 cmc, normă Euro 4: creștere marginală, de la 280 lei la 285 lei, adică +5 lei (+1,8%)

Motor 1598 cmc, normă Euro 5: scade cu 6% (de la 150 → 141 lei)

Ce trebuie să știe proprietarii despre plata impozitelor

Nivelurile de impozite și taxe locale pentru 2026 au fost stabilite prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, în conformitate cu Codul Fiscal. Pentru a verifica suma exactă datorată, contribuabilii pot accesa evidențele fiscale ale primăriilor de sector, fie online, pe platforme oficiale și pe , fie direct la ghișeele Direcțiilor de Taxe și Impozite Locale.

Tabelele impozitelor la apartamente și mașini