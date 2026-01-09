B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tabelele impozitelor la apartamente și mașini: Iată cât vor plăti bucureștenii, în 2026, în funcție de zona în care locuiesc

Tabelele impozitelor la apartamente și mașini: Iată cât vor plăti bucureștenii, în 2026, în funcție de zona în care locuiesc

Ana Maria
09 ian. 2026, 18:19
Tabelele impozitelor la apartamente și mașini: Iată cât vor plăti bucureștenii, în 2026, în funcție de zona în care locuiesc
Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Cum sunt împărțite zonele fiscale în București și ce rol au acestea în stabilirea impozitului
  2. Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Cât vor crește impozitele pe locuințe în 2026
  3. Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Unde sunt cele mai mari creșteri în funcție de zonă
  4. Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Cum vor evolua impozitele auto în 2026
  5. Ce trebuie să știe proprietarii despre plata impozitelor

Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Anul 2026 aduce schimbări majore în ceea ce privește impozitele locale în București, care vor crește semnificativ pentru majoritatea proprietarilor. Diferențele dintre sume vor fi însă substanțiale, în funcție de zona în care se află locuința și de vechimea acesteia.

Potrivit G4Media, o analiză realizată pe baza datelor oficiale din Sectoarele 1 și 3 relevă că același apartament poate fi taxat mult mai mult doar pentru că se încadrează într-o zonă fiscală diferită.

Cum sunt împărțite zonele fiscale în București și ce rol au acestea în stabilirea impozitului

Municipiul București este împărțit în patru zone fiscale: A, B, C și D, în funcție de amplasament și valoarea administrativă. Zona A reprezintă centrul orașului și include cele mai valoroase proprietăți, în timp ce zona D acoperă zonele periferice, cu valori mai mici. În 2026, impozitele vor ține cont atât de zonă, cât și de vechimea clădirii, ambele criterii influențând semnificativ valoarea taxei.

Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Cât vor crește impozitele pe locuințe în 2026

Creșterile sunt majore, cu procente între +78% și +167% în cazul apartamentelor analizate:

  • Zona D, 1 cameră (~34 mp): de la 166 lei în 2025, la 296 lei în 2026 (+78%)

  • Zona A, 2 camere (~62 mp): de la 170 lei, la 454 lei (+167%)

Practic, mulți proprietari vor plăti aproape dublu sau chiar mai mult.

Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Unde sunt cele mai mari creșteri în funcție de zonă

Zona A: Ce creșteri se înregistrează în centrul Bucureștiului

Cei din Zona A, considerată cea mai scumpă, vor resimți cele mai mari majorări, mai ales la apartamentele cu suprafețe mari:

  • 1 cameră (~32 mp): de la 152 de lei, a crescut la 316 lei (+164 lei / +107,9%)

  • 2 camere (~62 mp): de la 170, a crescut la 454 lei (+284 lei / +167,1%)

  • 3 camere (~96 mp): de la 337, a crescut la 898 lei (+561 lei / +166,5%)

Zona B: Ce influență are vechimea clădirii asupra impozitului

În Zona B, pe lângă amplasament, vechimea imobilului devine un factor decisiv:

  • Clădiri vechi de 50-100 ani (2 camere): de la 120 lei → 320 lei (+166,7%)

  • Clădiri vechi de 30-50 ani (3 camere): de la 342 → 710 lei (+107,6%)

  • Clădiri mai noi, sub 10 ani (2 camere): de la 380 → 700 lei (+84,2%)

Zona C: Ce creșteri au avut loc

Aici creșterile sunt mai uniforme, dar tot semnificative:

  • 1 cameră (~35 mp): +78,7% (de la 174 lei → 311 lei)

  • 2 camere (~53 mp): +87,2% (de la 257 → 481 lei)

  • 3 camere (~72 mp): +87,1% (de la 348 → 651 lei)

Zona D: Ce surprize aduce periferia

Chiar și în zona D, considerată mai ieftină, creșterile pot fi mari:

  • 1 cameră (~34 mp): +78,3% (de la 166 → 296 lei)

  • 2 camere (~65 mp): +156,4% (de la 220 → 564 lei)

  • 4 camere (~97 mp): +79,4% (de la 466 → 836 lei)

Tabelele impozitelor la apartamente și mașini. Cum vor evolua impozitele auto în 2026

În cazul autoturismelor, impozitele se modifică în funcție de capacitatea cilindrică, norma de poluare și tipul de motor:

  • Motor 1461 cmc, normă Euro 6: crește cu 65% (de la 80 → 132 lei)

  • Motor 1798 cmc, hibrid, emisii peste 50 g CO₂/km: creștere dramatică de peste 1600% (de la 13 → 221 lei)

  • Motor 1968 cmc, normă Euro 4: creștere marginală, de la 280 lei la 285 lei, adică +5 lei (+1,8%)

  • Motor 1598 cmc, normă Euro 5: scade cu 6% (de la 150 → 141 lei)

Ce trebuie să știe proprietarii despre plata impozitelor

Nivelurile de impozite și taxe locale pentru 2026 au fost stabilite prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, în conformitate cu Codul Fiscal. Pentru a verifica suma exactă datorată, contribuabilii pot accesa evidențele fiscale ale primăriilor de sector, fie online, pe platforme oficiale și pe ghiseul.ro, fie direct la ghișeele Direcțiilor de Taxe și Impozite Locale.

Tabelele impozitelor la apartamente și mașini

Sursa foto: G4Media
Sursa foto: G4Media
Tags:
Citește și...
Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite în 2026 și ce facilități au fost eliminate
Eveniment
Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite în 2026 și ce facilități au fost eliminate
Cât câștigă un asistent medical în România, în 2026? Cu cât diferă salariile față de alte țări europene
Eveniment
Cât câștigă un asistent medical în România, în 2026? Cu cât diferă salariile față de alte țări europene
CFR începe modernizarea Gării de Nord. Cum va arăta cel mai important nod feroviar al țării (GALERIE FOTO/VIDEO)
Eveniment
CFR începe modernizarea Gării de Nord. Cum va arăta cel mai important nod feroviar al țării (GALERIE FOTO/VIDEO)
Mii de locuințe riscă să rămână în frig. Instalațiile de gaze vor fi închise și sigilate. De ce se oprește furnizarea de luni, 12 ianuarie
Eveniment
Mii de locuințe riscă să rămână în frig. Instalațiile de gaze vor fi închise și sigilate. De ce se oprește furnizarea de luni, 12 ianuarie
Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară
Eveniment
Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară
Ortodonția interceptivă la DENT ESTET 4 KIDS: de ce este important ca prima evaluare ortodontică să aibă loc la 7-8 ani
Eveniment
Ortodonția interceptivă la DENT ESTET 4 KIDS: de ce este important ca prima evaluare ortodontică să aibă loc la 7-8 ani
Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
Eveniment
Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
Eveniment
Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Eveniment
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
Eveniment
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
Ultima oră
18:53 - Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite în 2026 și ce facilități au fost eliminate
18:42 - Cât câștigă un asistent medical în România, în 2026? Cu cât diferă salariile față de alte țări europene
18:40 - Avertizare pentru montaniarzi. Pericol ridicat de avalanșă într-o destinație preferată de turiști
18:20 - Guvernarea de succes cu propagandă intensă se ține. Ilie Bolojan se laudă cu „realizările mărețe” din 2025
18:06 - Monica Bîrlădeanu dezvăluie secretul unei siluete de invidiat: „Nu vă lăsați păcăliți”
17:46 - CFR începe modernizarea Gării de Nord. Cum va arăta cel mai important nod feroviar al țării (GALERIE FOTO/VIDEO)
17:42 - Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
17:11 - Mii de locuințe riscă să rămână în frig. Instalațiile de gaze vor fi închise și sigilate. De ce se oprește furnizarea de luni, 12 ianuarie
17:04 - Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară
16:52 - Ortodonția interceptivă la DENT ESTET 4 KIDS: de ce este important ca prima evaluare ortodontică să aibă loc la 7-8 ani