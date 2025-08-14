Bărbatul care a evadat, miercuri, în apropierea municipiului Bacău, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, a fost prins.

Cuprins:

Unde a fost găsit bărbatul evadat Cum a reușit să evadeze Pentru ce fusese arestat

Unde a fost găsit bărbatul evadat

Imediat după ce bărbatul în vârstă de 58 de ani a evadat, au fost alcătuite mai multe echipe de căutare. În componența acestora se aflau deopotrivă polițiști, polițiști de frontieră, polițiști din penitenciar și jandarmi. Așa au reușit autoritățile să pună mâna pe individ, care se acundea în vegetația unui câmp din afara municipiului , a transmis IPJ Bacău, citat de .

Bărbatul a fost imobilizat de îndată și se află în custodia polițiștilor.

Polițiștii continuă cercetările în cazul bărbatului evadat, sub aspectul comiterii infracțiunii de evadare.

Cum a reușit să evadeze

Bărbatul de 58 de ani a evadat miercuri, 13 august, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu. Acesta a sărit pe geamul care-l transporta la Penitenciarul Jilava și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

Pentru ce fusese arestat

Judecătoria Botoșani a emis un mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului de 58 de ani, acuzat fiind de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.