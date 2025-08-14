Bărbatul care a evadat, miercuri, în apropierea municipiului Bacău, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, a fost prins.
Imediat după ce bărbatul în vârstă de 58 de ani a evadat, au fost alcătuite mai multe echipe de căutare. În componența acestora se aflau deopotrivă polițiști, polițiști de frontieră, polițiști din penitenciar și jandarmi. Așa au reușit autoritățile să pună mâna pe individ, care se acundea în vegetația unui câmp din afara municipiului Bacău, a transmis IPJ Bacău, citat de Radio România Iași.
Bărbatul a fost imobilizat de îndată și se află în custodia polițiștilor.
Polițiștii continuă cercetările în cazul bărbatului evadat, sub aspectul comiterii infracțiunii de evadare.
Bărbatul de 58 de ani a evadat miercuri, 13 august, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu. Acesta a sărit pe geamul ambulanței care-l transporta la Penitenciarul Jilava și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.
Judecătoria Botoșani a emis un mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului de 58 de ani, acuzat fiind de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.