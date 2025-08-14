B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bărbatul care a evadat în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii

Bărbatul care a evadat în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii

B1.ro
14 aug. 2025, 07:48
Bărbatul care a evadat în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii
Sursă foto: adevărul.ro

Bărbatul care a evadat, miercuri, în apropierea municipiului Bacău, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, a fost prins.

Cuprins:

  1. Unde a fost găsit bărbatul evadat
  2. Cum a reușit să evadeze
  3. Pentru ce fusese arestat

Unde a fost găsit bărbatul evadat

Imediat după ce bărbatul în vârstă de 58 de ani a evadat, au fost alcătuite mai multe echipe de căutare. În componența acestora se aflau deopotrivă polițiști, polițiști de frontieră, polițiști din penitenciar și jandarmi. Așa au reușit autoritățile să pună mâna pe individ, care se acundea în vegetația unui câmp din afara municipiului Bacău, a transmis IPJ Bacău, citat de Radio România Iași.

Bărbatul a fost imobilizat de îndată și se află în custodia polițiștilor.

Polițiștii continuă cercetările în cazul bărbatului evadat, sub aspectul comiterii infracțiunii de evadare.

Cum a reușit să evadeze

Bărbatul de 58 de ani a evadat miercuri, 13 august, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu. Acesta a sărit pe geamul ambulanței care-l transporta la Penitenciarul Jilava și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

Pentru ce fusese arestat

Judecătoria Botoșani a emis un mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului de 58 de ani, acuzat fiind de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Eveniment
Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Eveniment
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Eveniment
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Eveniment
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Eveniment
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Eveniment
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Eveniment
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Eveniment
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Eveniment
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii
Eveniment
Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii
Ultima oră
10:35 - Sănătatea tractului urinar, prostatei și rinichilor – perspective medicale de top de la specialisti de renume international din spitalele din Viena si Bucuresti – Eveniment gratuit 10 Octombrie, JW Marriott Grand Hotel București
10:21 - Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
10:20 - Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
09:56 - Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
09:54 - Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
09:52 - Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
09:28 - Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
09:23 - Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
09:19 - Soțul și copiii Danei Rogoz au plecat la Viscri. De ce nu i-a putut însoți actrița
09:19 - Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer